“DIŞYÖNDER olarak dış ticarette önemli adımlar atıyoruz"

Nilgün ÖZDEMİR

Dahilde İşleme Rejimi’nin masaya yatırıldığı ilk bölümde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun ve beraberindeki ekip, sorunları dinledi ve tespit edilen öneriler tek tek ele aldı.

Pek çok başlıkta ilerlemenin sağlandığı çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edileceği açıklandı. Ardından sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı “İthalat ve Gümrükleme”, “Lojistik” ve “İhracat ve Devlet Yardımları” çalıştayları gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada 2024 yılına ilişkin vizyon çalışmalarını anlatan Hakan Çınar, sanayicileri de yakından ilgilendiren Dahilde İşleme Rejimi’ne yönelik düşüncelerini aktardı. Ticaret Bakanlığı’yla birlikte yürüttükleri çalışmaya refakat etmek amacıyla gelen İhracat Genel Müdürü Yardımcısı Erbülent Kurşun’a teşekkür eden Çınar, dahilde işleme konusu üzerine birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

“Tahkim ve arabuluculukta aksiyona geçeceğiz”

Gelecek vizyonlarında yer alan tahkim ve arabuluculuk konularında da çok yakında aksiyona geçeceklerini açıklayan Çınar, “DIŞYÖNDER olarak bu konuda da etkili olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin dış ticaretinin daha verimli ve daha sağlıklı yürütülmesi konusunda çok önemli adımlar attığımız bir çalıştaya hep birlikte imza attık. Bunun etkilerini çok yakın zamanda yaşıyor olacağız. DIŞYÖNDER’i dış ticarete dair konuların geçtiği her yerde daha fazla göreceksiniz” dedi.

İthalatta yeni dönem başlıyor

İthalatta da yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Çınar, ürün güvenliği konusunda da 1 Mart itibarıyla bazı yeni uygulamaların gündeme geldiğini belirtti. Çınar, “İthalatta Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından TSE denetimine tabi CE işaretli ürünler listesine eklenen 120 civarında ürüne ilişkin olarak denetimlere 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla başlandı. Özellikle yatırıma yönelik makine ve teçhizat ithal edecek firmalar açısından zorlu bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim. Dış ticarette ve üretimde aksamaların yaşanmaması en büyük temennimiz” diye konuştu.