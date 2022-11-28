DIŞYÖNDER, Türkiye dış ticaretinin önceliklerini belirledi

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar, Türkiye dış ticaretinin 2023 vizyonunun belirlendiği bu programda birçok ilkin gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye dış ticaretinin 2023 vizyonu doğrultusunda çözümler üreten ilk dernek olduklarını vurguladı.

Çınar, program kapsamında açılış konuşması yaparak, uluslararası ticarette "ümit" var diyerek, üretim, markalaşma, ihracat, teknoloji teorisini anlattı. Program sponsorları Sevgi Yılmaz (Mondes Global), Erkan Başboğa (Asbir Antrepo) ve Haldun Pak (Rasyotek Danışmanlık) konuşmalarında Türkiye dış ticaretine sağladığı faydalar için DIŞYÖNDER ailesine teşekkürlerini ilettiler.

Programın ilk oturumunda Blockchain platformu üyesi Meral Şengöz, “Uluslararası Ticarette Dijitalleşme ve Blockchain Teknolojisi” konu başlıklı sunumu sırasında işlem maliyetlerini düşürme formülüne değinerek, katılımcıların dikkatini çekti. DIŞYÖNDER Genel Sekreteri Murat Can Güzeller, Derneğin 2022 faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Derneğin neler başardığını katılımcılara aktardı. DIŞYÖNDER Yönetim Kurulu ve program katılımcısı üyelerinin aldığı ortak karar neticesinde teşekkür amaçlı Mor Çatı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapıldı.

Katılımsal yönetim anlayışıyla tüm üyelerin aktifliğiyle interaktif şekilde gerçekleştirilen ikinci oturumda ihracat, ithalat, lojistik ve akademi çalışma grubu masalarının oluşturulmasıyla üyelerin grup çalışması yapmasına imkan sağlandı.

Dış ticaretin 2023 vizyonuna verilen süre içerisinde grup olarak, Akademi Çalışma Grubu Başkanı Dr. Hakan Kaya akademik anlamda, İhracat Çalışma Grubu Başkanı Dr. Sevgi Yılmaz ihracat konusunda, İthalat Çalışma Grubu Sözcüsü Buket Bolat Özkan ithalat konusunda, Lojistik Çalışma Grubu Sözcüsü Mücella Salın lojistik konusunda sorunlara getirdikleri çözüm önerileri aktararak raporlaştırdılar.