Diyarbakır'da yapılan 18 atölyenin yüzde 95'i tamamlandı! 1200 kişiye istihdam imkanı doğacak

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sanayi ve iş gücü üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı' kapsamında 'Diyarbakır OSB İşlik Projesi'ni hazırladı.

Depremde faaliyetleri duran tekstilciler tahsiste öncelikli

Karacadağ Kalkınma Ajansı'na sunulan proje kapsamında, Diyarbakır OSB'de, 22 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan ve 1200 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 10'u biner, 8'i 500'er metrekare kapalı alana sahip 18 atölye tamamlanma aşamasına geldi. Projeyle, atölyelerin binaların alt katlarında üretim yapan ve depremden dolayı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan tekstil firmalarına tahsis edilerek, tekrar faaliyete geçmeleri ve buralardaki çalışanların tekrar iş yaşamına dönmeleri hedefleniyor.

Bakanlıkla ortaklaşa imza atılan projenin yüzde 95'i tamamlandı

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, "Depremde binalar yıkıldı ve hasar gören yapıların yıkımları devam ediyor. Hasar gören bazı binaların altında daha önce atölyeler, buralarda çalışan insanlar vardı. Bakanlıkla ortaklaşa yaptığımız işliklerin amacı bina altlarında üretim yerleri yıkılan firmalara yer tahsis etmek. İşliklerin yüzde 95'i tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay içinde tahsisleri yapacağız. Buralarda, muhtemelen depremzede kardeşlerimiz istihdam edilecek, yaklaşık 1200 kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.

İşliklerin tahsisinde önceliğin depremden etkilenen firmalara verileceğini belirten Fidan, arta kalan işliklerin olması durumunda bunları da OSB'de üretimi olmayan ürünlerin üretimini yapan firmalara tahsis edileceğini sözlerine ekledi.