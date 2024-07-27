Doğal gaz santralleri elektrik üretiminde ilk sırada

Dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 202 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 788 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 13 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 554 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.