Doğal gaz santralleri elektrik üretiminde ilk sırada
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre 26 Temmuz'da (dün) günlük bazda 1 milyon 120 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 112 bin 546 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
AA
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Dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 202 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 788 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye, dün 13 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 554 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.