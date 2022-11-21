Doğal gaz ve elektrik faturasından tasarruf etmenin yolları

İGÜ açıklamasında görüşlerine yer verilen Süzen, ısınma alanında tasarruf sağlanabilmesi için alınması gereken en önemli tedbirin yaşam alanlarında yalıtım olduğunu vurguladı.



Süzen, "Enerji verimliliği konusunda yapılabilecek bireysel tedbirler arasında doğal gaz ve elektrik kullanımı bulunuyor. Kış geliyor. Evlerin çoğu yalıtımsız. Isınmada tasarruf sağlanabilmesi için yalıtım yaptırılmalı. Mesken özelliklerinden çatı, pencere ve dış duvarlar ısı kaybının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Bu yerlerin yalıtımlı özellikteki malzemeler ile değişiminin sağlanması yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Mesken içerisinde bulunulmadığı zamanlarda kombi ayarının en düşük seviyede tutulması gerektiğini aktaran Süzen, şunları kaydetti:

"Radyatörlerin 1 metretülünde yaklaşık 10 litre su var. Bir mesken içerisinde 5 adet radyatör bulunduğu durumlarda yaklaşık 50 litre suyun ısıtılması gerekiyor. Gün içerisinde kombinin meskende bulunulmadığı zamanlarda kapatılmaması durumunda enerji tasarrufu sağlanabilir. Havalar soğumaya başlarken doğal gaz için alınan bir diğer önlem ise radyatör (petek) üzerinde termostatik vana kullanımı. Termostatik vanalar, içerisinde ısı dağılımını eşitlemede önemli rol oynuyor. Bu vanalar, enerjinin dalgalanmasını, dolayısıyla kombinin sıklıkla devreye girmesini engelliyor. Böylece yaklaşık yüzde 15 yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, termostatik vanada 1 derece düşük sıcaklığa ayarlanan değer sayesinde yaklaşık yüzde 6-7 doğal gaz tasarrufu da sağlanabiliyor.

Diğer bir tasarruf konusu ise elektrik tüketimi. Özellikle kombinin çalıştığı dönemlerde elektrik faturasında da bir artış oluyor. Elektrikli aletler satın alırken, ürünlerin üzerinde yer alan enerji verimliliği ifadelerine mutlaka dikkat edilmeli. A sınıfı elektrikli aletler tercih edilmelidir. 'Power' tuşuna basılmasa bile prizlerde unutulan şarj aletleri, takılı duran televizyonlar, mutfak aletleri, müzik sistemleri ve benzeri ürünler çalışmasalar dahi elektrik harcamaktadır. Bu yüzden mutlaka boşa takılı duran fişler mutlaka prizden çekilmeli. LED gibi yeni nesil enerji harcaması düşük ama aydınlık şiddeti yüksek aydınlatmalar kullanılmalı."