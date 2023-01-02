  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Doğalgaza indirim geldi
Takip Et

Doğalgaza indirim geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cem evlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Alınan karara göre ibadethanelerde, cem evlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. İndirim 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan yeni yıl mesajı

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan yeni yıl mesajı
Doğalgazda ocak tarifesi belirlendi

Doğalgaz Haberleri

Doğalgazda ocak tarifesi belirlendi
Karadağ ile ticaretimizde rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Haberleri

Karadağ ile ticaretimizde rekor kırdık
Bu konularda ilginizi çekebilir
recep tayyip erdoğan doğalgaz Cumhurbaşkanı