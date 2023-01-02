Doğalgaza indirim geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde, cem evlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu.
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Alınan karara göre ibadethanelerde, cem evlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. İndirim 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.
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