Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500’e dayandı

Doğalgaza ağustos ayının ilk günlerinde zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldı. Fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasının yüzde 24-25 olacağı belirtildi. Doğalgaz, 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı.

Sözcü'nün haberine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ‘Türkiye’nin Enerji Görünümü 2024’ raporunda derlediği verilere göre 2019’dan bu yana doğalgaza zam üstüne zam geldi.

BOTAŞ’ın konutlar için satış tarifesi 2019’da yüzde 41.14 arttı. Covid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılında ise konutlarda doğalgaz yüzde 0.63 zamlanırken, 2021’de doğalgaz zamları yeniden hayatın merkezine yerleşti. 2021’de konutların kullandığı doğalgaza 1 yılda yüzde 47.15 oranında zam yapıldı.

2022'de 2 kattan fazla pahalandı

2022’de doğalgazın fiyatı 1 yılda yüzde 119.37’lik artışla iki kattan fazla pahalanmıştı. Seçim yılı olan 2023’te ise konutlar için doğalgaza zam yapılmamış, büyük sanayi işletmelerinin gazına ise yüzde 40.1 oranında indirim yapılmıştı.

2019 Ocak’tan bu yana BOTAŞ’ın konut satış tarifesi, son yapılan zammı yüzde 24.4 olarak kabul edildiğinde tam yüzde 470 oranında artarak neredeyse 6 kat pahalandı.

TMMOB’un hesaplamasına göre 2019 Ocak’tan bu yana 2. kademe doğal gaz müşterilerinin tarifesi de yüzde 741 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre de 2019 Ocak- 2024 Haziran döneminde doğalgaz abonman ücretindeki artış yüzde 494 oldu.