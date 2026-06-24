Doğalgazda yeni zam dalgası kapıda! Bankalar fiyat artışı bekliyor

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Doğalgaz fiyatları mevsim etkisiyle birlikte yükselişe geçerken Morgan Stanley, Avrupa'da fiyatların yılın ikinci yarısında daha da artacağını öngördü. Banka, TTF doğalgaz fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 50 euroya, dördüncü çeyrekte ise 60 euroya çıkacağını tahmin ediyor.

Bankanın değerlendirmesine göre, 2026'nın üçüncü çeyreğinde fiyatlamalar ile risk-getiri dengesi daha istikrarlı bir görünüme kavuşacak. Fiyatlar üzerinde özellikle küresel LNG arzı ve piyasa dinamikleri belirleyici olacak.

Piyasa tarafında ise ICE'de işlem gören ağustos vadeli TTF kontratı yüzde 0,85 düşüşle 41,80 euro seviyesine geriledi. Analistlere göre mevcut fiyatlar, yılın ikinci yarısında yukarı yönlü hareket potansiyelinin sürdüğüne işaret ediyor.

Katar'ın üretime dönüşü bekleniyor

Morgan Stanley ayrıca Katar'ın LNG üretim kapasitesine ilişkin takvimin üçüncü çeyrekte netleşmesinin beklendiğini, bunun da küresel arz tarafındaki belirsizlikleri azaltabileceğini vurguladı.

Öte yandan Katar da birkaç hafta içinde LNG üretiminin normale döneceğini duyurdu.

Sıcak hava depoları boşalttı

Yaz mevsimine geçişle birlikte artan sıcaklıkların soğutma amaçlı elektrik üretiminde doğal gaz talebini artırması ABD'de de doğalgaz fiyatlarını artırırken Commerzbank analistleri ise küresel doğalgaz fiyatlarının aşırı sıcaklar nedeniyle artan enerji talebi ve önemli tedarik kesintileri sonucunda yükseliseceğini öngördü.

Bankaya göre El Niño etkisinin yarattığı rekabet, gaz depolarının doldurulduğu yaz aylarında piyasayı daraltarak fiyatları yukarı yönlü baskıladı.