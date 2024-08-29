“Doğrudan yatırımlar 2025 yılında artabilir”
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Fed başta olmak üzere dünyadaki merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin yaklaştığını görüyoruz. Bunun etkisiyle yavaşlayan doğrudan yatırımların 2025 ve 2026 yıllarında artacağını öngörüyoruz” dedi.
İzmir Bergama’da firmaların yatırıma ve üretime başladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2025 yılında Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların artmasını beklediklerini belirterek, Türkiye’ye gelecek yatırımcıyı yönlendirebilecekleri en güçlü yatırım alanlarından birinin Batı Anadolu Serbest Bölgesi olduğunu vurguladı.
Küresel ekonomik konjonktürde, merkez bankalarının uyguladığı yüksek faiz oranları nedeniyle doğrudan yatırımların yavaşladığını kaydeden Dağlıoğlu,”2024’ün eylül ve ekim aylarından itibaren doğrudan yatırımlarda bir hızlanma olur diye bekleniyordu. Ancak dünyada merkez bankalarının faiz politikalarının değişmemesi nedeniyle beklenti gerçekleşmedi. Merkez bankalarının faiz indirim konusunu bütün dünyada yatırımları etkilediği gibi bizim ülkemizi de etkiliyor.
Dolaylı etkisi de olsa ABD Başkanlık seçimi de yatırım sürecini etkiliyor. Ortadoğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı bütün bu gelişmeler yatırım iklimini etkiliyor. FED başta olmak üzere dünyadaki merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin yaklaştığını görüyoruz. Bunun etkisiyle 2025 ve 2026 yıllarında yatırımların artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki iki yıl yatırımcı çekmek için keşke bu kadar strese girmeseydik diyeceksiniz” diye konuştu.
Günümüzde proje bazlı yatırımların da arttığını ve bu tür yatırımcıların binaya sermaye ayırmak istemedikleri için gittikleri yerde hazır tesis seçeneğini önemsediğini aktaran Dağlıoğlu, “BASBAŞ olarak yatırımcılara istedikleri koşullarda tesis seçeneğinin sunuluyor olması bu bölgeye büyük avantaj sağlıyor” dedi.
Firmaların ilgisi var
İki senedir Türkiye’de yatırım yapma projesini askıya alan bir global firmanın bu projesi için yeniden kendileri ile görüşmeleri başlattığını aktaran Dağlıoğlu, firma yetkilileri ile online görüşmelerin devam ettiğini, eylül ayında da yöneticilerinin incelemeler için geleceğini vurguladı. Ahmet Burak Dağlıoğlu şöyle konuştu: “Firmalar günümüz küresel ekonomik konjonktüründe karar vermek için acele etmiyor. Bu nedenle neticelenmeyen görüşmeler olabiliyor.”
BASBAŞ’ta üretim başladı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden gelen heyete Bölge hakkında bilgi veren Batı Anadolu Serbest Bölge Müdürü Reşat Çeçen, yatırımcıya 10 bin metrekare ile 300 bin metrekare arasında değişik parsel seçenekleri sunduklarını belirterek, “2 milyon 362 bin metrekare alana sahip Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yol, yeşil alan ve idari binalar gibi alanlar düşüldükten sonra 1.7 milyon metrekare kiralanabilecek arazi bulunuyor. Şu anda 1 milyon metrekarelik birinci etapta altyapı tamamlanmış durumda. Şu anda 4 parselde yatırımcı var” diye konuştu.
TEPAV: Yurt dışında yatırımların yüzde 45’i gayrimenkule yapıldı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ni yayımladı. Buna göre ikinci çeyrekte, net doğrudan yabancı yatırım girişleri yüzde 57,3 artarak 1,7 milyar dolar oldu. Yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2’si ise gayrimenkul sektöründe yapıldı.
Yurt dışındaki doğrudan yatırımlarda gayrimenkul sektörünü yüzde 17,7’lik pay ile madencilik sektörü izledi. Yurt dışı yatırımlarında İnşaat sektörünün payı yüzde 2,5’ten yüzde 5,9’a yükselirken 2024 yılı ikinci çeyreğinde yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19,8’i ABD’de, yüzde 15,8’i ise İngiltere’de yapıldı.
Bu çeyrekte toptan-perakende ticaret sektörü yüzde 29,7’ik payı ile öne çıkarken, onu yüzde 25,4’lük payı ile imalat sektörü izledi. Ulaştırma-depolama ve tarım faaliyetlerinin geçen yıl ikinci çeyreğine kıyasla yatırım paylarının önemli oranda artması ise dikkat çekti. Yatırımlarda yüzde 15,9’luk payı ile ilk sıradaki Hollanda’nın ardından yüzde 14,1’lik yatırım payı ile Norveç geldi.
Yabancılara yapılan konut satışı geriliyor
2024 yılının ikinci çeyreğinde yabancılara yapılan konut satışı yüzde 42,8 düştü ve 4776’ya geriledi. Bu satışların 1062’si Rusya, 480’i İran ve 364’ü Ukrayna uyruklu vatandaşlar tarafından satın alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, konut satışları Rusya uyruklu vatandaşlarda yüzde 58,2, İran uyruklu vatandaşlarda yüzde 60,4 ve Ukrayna uyruklu vatandaşlarda yüzde 24 geriledi. Satışların 1844’ü Antalya, 1553’ü ise İstanbul’da yapıldı; bu şehirlerdeki konut satışları yıllık olarak sırasıyla yüzde 43,7 ve yüzde 37,5 düştü.