“Doğrudan yatırımlar 2025 yılında artabilir”

İzmir Bergama’da firma­ların yatırıma ve üreti­me başladığı Batı Anado­lu Serbest Bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatı­rım Ofisi Başkanı Ahmet Bu­rak Dağlıoğlu, 2025 yılında Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımların artmasını bek­lediklerini belirterek, Türki­ye’ye gelecek yatırımcıyı yön­lendirebilecekleri en güçlü yatırım alanlarından birinin Batı Anadolu Serbest Bölgesi olduğunu vurguladı.

Küresel ekonomik kon­jonktürde, merkez bankala­rının uyguladığı yüksek faiz oranları nedeniyle doğrudan yatırımların yavaşladığını kaydeden Dağlıoğlu,”2024’ün eylül ve ekim aylarından iti­baren doğrudan yatırımlarda bir hızlanma olur diye bekle­niyordu. Ancak dünyada mer­kez bankalarının faiz politi­kalarının değişmemesi nede­niyle beklenti gerçekleşmedi. Merkez bankalarının faiz in­dirim konusunu bütün dün­yada yatırımları etkiledi­ği gibi bizim ülkemizi de et­kiliyor.

Dolaylı etkisi de olsa ABD Başkanlık seçimi de ya­tırım sürecini etkiliyor. Or­tadoğu’daki gelişmeler, Rus­ya-Ukrayna savaşı bütün bu gelişmeler yatırım iklimini etkiliyor. FED başta olmak üzere dünyadaki merkez ban­kalarının faiz indirim süreç­lerinin yaklaştığını görüyo­ruz. Bunun etkisiyle 2025 ve 2026 yıllarında yatırımla­rın artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki iki yıl yatırımcı çekmek için keşke bu kadar strese girmeseydik diyecek­siniz” diye konuştu.

Günümüzde proje bazlı ya­tırımların da arttığını ve bu tür yatırımcıların binaya ser­maye ayırmak istemedikleri için gittikleri yerde hazır te­sis seçeneğini önemsediğini aktaran Dağlıoğlu, “BASBAŞ olarak yatırımcılara istedik­leri koşullarda tesis seçeneği­nin sunuluyor olması bu böl­geye büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Firmaların ilgisi var

İki senedir Türkiye’de ya­tırım yapma projesini askı­ya alan bir global firmanın bu projesi için yeniden kendile­ri ile görüşmeleri başlattığı­nı aktaran Dağlıoğlu, firma yetkilileri ile online görüş­melerin devam ettiğini, eylül ayında da yöneticilerinin in­celemeler için geleceğini vur­guladı. Ahmet Burak Dağlıoğ­lu şöyle konuştu: “Firmalar günümüz küresel ekonomik konjonktüründe karar ver­mek için acele etmiyor. Bu ne­denle neticelenmeyen görüş­meler olabiliyor.”

BASBAŞ’ta üretim başladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden gelen heyete Böl­ge hakkında bilgi veren Batı Anadolu Serbest Bölge Mü­dürü Reşat Çeçen, yatırım­cıya 10 bin metrekare ile 300 bin metrekare arasında de­ğişik parsel seçenekleri sun­duklarını belirterek, “2 mil­yon 362 bin metrekare alana sahip Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yol, yeşil alan ve idari binalar gibi alanlar dü­şüldükten sonra 1.7 milyon metrekare kiralanabilecek arazi bulunuyor. Şu anda 1 milyon metrekarelik birinci etapta altyapı tamamlanmış durumda. Şu anda 4 parselde yatırımcı var” diye konuştu.

TEPAV: Yurt dışında yatırımların yüzde 45’i gayrimenkule yapıldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ni yayımladı. Buna göre ikinci çeyrekte, net doğrudan yabancı yatırım girişleri yüzde 57,3 artarak 1,7 milyar dolar oldu. Yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2’si ise gayrimenkul sektöründe yapıldı.

Yurt dışındaki doğrudan yatırımlarda gayrimenkul sektörünü yüzde 17,7’lik pay ile madencilik sektörü izledi. Yurt dışı yatırımlarında İnşaat sektörünün payı yüzde 2,5’ten yüzde 5,9’a yükselirken 2024 yılı ikinci çeyreğinde yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19,8’i ABD’de, yüzde 15,8’i ise İngiltere’de yapıldı.

Bu çeyrekte toptan-perakende ticaret sektörü yüzde 29,7’ik payı ile öne çıkarken, onu yüzde 25,4’lük payı ile imalat sektörü izledi. Ulaştırma-depolama ve tarım faaliyetlerinin geçen yıl ikinci çeyreğine kıyasla yatırım paylarının önemli oranda artması ise dikkat çekti. Yatırımlarda yüzde 15,9’luk payı ile ilk sıradaki Hollanda’nın ardından yüzde 14,1’lik yatırım payı ile Norveç geldi.

Yabancılara yapılan konut satışı geriliyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde yabancılara yapılan konut satışı yüzde 42,8 düştü ve 4776’ya geriledi. Bu satışların 1062’si Rusya, 480’i İran ve 364’ü Ukrayna uyruklu vatandaşlar tarafından satın alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, konut satışları Rusya uyruklu vatandaşlarda yüzde 58,2, İran uyruklu vatandaşlarda yüzde 60,4 ve Ukrayna uyruklu vatandaşlarda yüzde 24 geriledi. Satışların 1844’ü Antalya, 1553’ü ise İstanbul’da yapıldı; bu şehirlerdeki konut satışları yıllık olarak sırasıyla yüzde 43,7 ve yüzde 37,5 düştü.