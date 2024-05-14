Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı geliri 4 ayda yüzde 51 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 4 ayda 9 bin 863 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Bu ihracattan 49 milyon 624 bin 800 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 5 bin ton karşılığı 32 milyon 889 bin 783 dolar kazanılan 2023'ün ilk 4 ayına göre miktarda yüzde 97, değerde yüzde 51 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, en fazla ihracatın 31 milyon 121 bin 494 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 8 milyon 980 bin 729 dolarla Vietnam, 3 milyon 292 bin 129 dolarla Japonya'nın izlediğini aktardı.

Trabzon'un ihracatı gelirde yüzde 37 artış gösterdi.

Bölgeden yapılan su ürünleri ihracatının 33 milyon 41 bin 232 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığına işaret eden Kalyoncu, kentten 4 ayda Rusya Federasyonu başta olmak üzere 17 ülkeye 6 bin 534 ton su ürünü satıldığını belirtti.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatının, 3 bin 799 ton karşılığı 24 milyon 39 bin 453 dolar kazanç sağlanan 2023'ün ilk 4 ayına kıyasla miktar bakımından yüzde 72, değerde yüzde 37 arttığını kaydetti.

Bölge ve Trabzon'un, su ürünleri ihracatına güzel başladığına dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın ilerleyen günlerde artış trendini sürdüreceğine inandıklarını sözlerine ekledi.