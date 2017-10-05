Doğu'da kuraklık yem fiyatlarını vurdu

05 Ekim 2017

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, yaptığı açıklamada, bu yıl ülke genelinde kurak bir dönem yaşandığını ancak kuraklığın özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok hissedildiğini söyledi.

Kuraklığın, büyükbaş hayvancılığın merkezlerinden Ardahan'da kaba yem ihtiyacı açısından en derin şekilde hissedildiğini belirten Baydar, bu nedenle hayvancılığa destek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek talep ettiklerini ifade etti.

Baydar, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Doğu Anadolu'da son 50 yılın en kurak sezonu oldu. Hayvanlar kışın 5-6 ay da içeride bakılacak. Kuraklıktan dolayı en zor yılını yaşayan besicimiz kışın ayrıca zorlanacak çünkü yem üretimi açısından mahsulünü gerektiği şekilde alamadı. Önceki yıllara göre kuraklıktan dolayı yaptığımız çalışmalar da gösteriyor ki mahsulde yüzde 60-65 oranında azalma oldu. Yem bitkisi ve kaba yem noktasında Ardahan ve çevre illerde sıkıntı yaşandı. Doğu Anadolu'nun kuzeyinin büyük bir kesiminde kaba yem noktasında ciddi eksiklik var."

"Ot ve saman fiyatları da arttı"

Baydar, bu sebeple kilosu 50 kuruş olan ot ve saman fiyatının da yüzde 50 arttığını ifade ederek, besicinin zararının yöredeki gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince de tespit edildiğine işaret etti.

Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Baydar, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıktan talebimiz üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflere olan borçların yapılanmasıydı, Ardahan da bu kapsama alınan illerden birisiydi. Talebimiz olumlu karşılandı. Biz tabii ki bunun bir an evvel Bakanlar Kurulu kararında çıkmasını, yürürlüğe girmesini istiyoruz. Bu destek üreticimize bir nebze de olsa soluk aldıracaktır. Büyükbaş hayvanın en büyük ihtiyacı kaba yem ve kuraklık bu açıdan bizi olumsuz etkiledi."

Baydar, devletin besiciye yardım yapacağı konusunda ümitli olduklarını ve bu yardımın eylül ayında sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA