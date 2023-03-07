‘Doktor kıyamet’ten ‘sert iniş’ uyarısı

Küresel piyasaları sarsan 2008 krizini tahmin ettiği için ‘kriz kahini’ olarak tanınan ekonomist Nouriel Roubini, jeopolitik faktörler sebebiyle enflasyonda yüksek seviyelerin korunacağını söyledi.

Australian Financial Review tarafından düzenlenen zirvede konuşan Roubini, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere getirmeye çalıştığını, bunun için de faizleri beklenenden daha yüksek seviyelere çıkarmaları gerekeceğini söyledi.

NTV’nin aktardığı habere göre; küresel ekonomiye ilişkin uzun süreli aşağı yönlü tahminleri nedeniyle 'doktor kıyamet' lakabını kazanan Roubini; ABD, Avrupa ve Avustralya’daki enflasyon seviyesinin piyasa ve merkez bankası tahminlerinden daha kalıcı olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesinin ve Çin'in emtia talebinin artmasının enflasyonu artıracağını belirten Roubini, "Bu yıl enflasyon yüksek kalacak çünkü emtia fiyatları yüksek kalacak" dedi.