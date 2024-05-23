Dolar 20 TL'lere düşerse ne olur? Ekonomist Prof. Dr. Kamil Yılmaz yanıtladı

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi" sözlerini yorumladı. Prof. Dr. Yılmaz bu senaryonun gerçekleşmesi halinde neler olacağının projeksiyonunu yaptı.

Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Yılmaz, sıcak paranın uzun vadede Merkez Bankası için risk oluşturduğunu belirterek rezervlerin güçlenmesi açısından da bu alımları faydalı bulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Bu alımlar sayesinde piyasadaki TL talep artıyor ve arz dengeleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın bu alımları sterilize etmesi gerekiyor. Yani piyasadaki TL bolluğunu kontrol altına alması gerekiyor" dedi.

Hangi sektörleri olumsuz etkiler?

Prof. Dr. Yılmaz, TL'nin dolar karşısında değer kazanması halinde bu durumun sanayi ve turizm sektörleri için olumsuz olacağını vurguladı.

Kamil Yılmaz, TL'nin değerlenmesinin ihracatın azalmasına ve cari açığın tekrar artmasına neden olacağını da belirterek "Merkez Bankası'nın bu nedenle TL'nin aşırı değer kazanmasına izin vermemesi gerekiyor" dedi.

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa...

Bakan Şimşek'in konut kiralarında yüzde 25'lik zam tavanına ilişkin "Devam etmesi için sebep görmüyorum" açıklamasını da değerlendiren Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

* Kira sınırlamasının kaldırılmasının kiracıları zor durumda bırakacak ve geçim sıkıntılarını daha da artacak. Özellikle asgari ücretli ve sabit gelirliler için bu durumun çok daha zorlayıcı olacak. Kira sınırlamasının kaldırılmasının toplumsal huzursuzluğa ve davalara da yol açacaktır.