Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 15 Kasım 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dış ve iç piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcı ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket hafta sonu da devam etti. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42.1661, satışta 42.2420 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1429, satışta 42,3118 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1627, sterlin/dolar paritesi 1,3180 ve dolar/yen paritesi 154,6200 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,6179 (alış) 41,9158'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,3322 TL seviyelerinde seyrediyor.