Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (2 Temmuz Salı Güncel Döviz Kurları)
2 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Bir süredir yükseliş eğilimi sergileyen dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe de primli başladı. Son dönemde dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Peki, dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte 2 Temmuz Salı güncel döviz kurları...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 2 Temmuz Salı, 08.30 itibarıyla bankalararası piyasada dolar 32,65 Türk Lirası'ndan satılıyor.
Euro/TL ise 35,08'den alıcı buluyor.
ABD seçim riski, etkisini tahvil piyasalarında göstermeye başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 8 baz puan birden yükselerek yüzde 4,48’e çıkmıştı.