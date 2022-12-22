Dolar ve avro rakamlarında son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6640 liradan, avro 19,8600 liradan güne başladı.
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Serbest piyasada 18,6620 liradan alınan dolar 18,6640 liradan satılıyor. 19,8580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8600 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,6700 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8110 lira olmuştu.
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