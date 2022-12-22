  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Dolar ve avro rakamlarında son durum

Dolar ve avro rakamlarında son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6640 liradan, avro 19,8600 liradan güne başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Serbest piyasada 18,6620 liradan alınan dolar 18,6640 liradan satılıyor. 19,8580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,8600 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,6700 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8110 lira olmuştu.

 

Anlık döviz kurlarını takip etmek için tıklayınız...

https://www.dunya.com/finans/doviz/usd-trl-amerikan-dolari-turk-lirasi

Dolar bugün ne kadar?

Dolar Haberleri

Dolar bugün ne kadar?
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu

Euro Haberleri

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro