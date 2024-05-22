Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? (22 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Dolar/TL'de bu sabah güne 32.20 seviyelerinde başladı.

Türk Lirası nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayında da yatay seyrini sürdürüyor. Piyasalar bu yıl Fed'in 41 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Kasım'da ise 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ardından gelişmeler izleniyor.

Dolar/TL yeni güne yüzde 0,01 yükselişle 32,2024 seviyesinden başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,02 yükselişle 34,9839 seviyesinde işlem görüyor.