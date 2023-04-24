Dolar ve Euro haftaya sakin başladı: Gözler Merkez Bankası'nda

Bu hafta 27 Nisan Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) seçim öncesindeki son faiz kararını açıklayacak. Haber Global'den Samet Cambaz'ın haberine göre, TCMB'nin seçim öncesi kuru hareketlendirecek herhangi bir karardan kaçınacağı, dolayısıyla politika faizini yüzde 8,5'te sabit bırakacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Seçim yaklaşırken döviz talebi de artıyor. TCMB ve BDDK'nın birlikte aldığı sayısız karar sonrasında döviz talebi bankalardan Kapalıçarşı'ya kayıyor. Bankalardan döviz talep ederken belli şartları sağlamak gerekirken, Kapalıçarşı'da hızlıca fiziki dolar talebinde bulunabilmesi banka ile Kapalıçarşı arasındaki döviz makasını artırdı.

Son işlem günü olan 20.04.2023'te bankalar arası döviz piyasasında dolar 19.2320'den kapanırken, Kapalıçarşı'da işlemler 20.47 TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta KKM rekorunu yeniledi

KKM'deki birikim Nisan ayının 2. haftasında 114 milyar TL arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 776,8 milyar TL'den 1 trilyon 890,6 milyar TL'ye çıktı.

Bu hafta Euro bölgesinde ve ABD'de imalat sanayi verileri açıklanacak. Perşembe günü saat 14:00'da TCMB'nin faiz kararı açıklanacak. Aynı gün ABD ekonomisinin 1. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak.