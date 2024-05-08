Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (8 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)
Dolar fiyatları yeni güne 32,27 TL'den başladı. Yatırımcılar, dolar ve Euro fiyatlarını sorguluyor. Peki, dolar ve Euro haftanın ikinci gününe nasıl başladı? Dolar ve Euro 7 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor? İşte 8 Mayıs günü döviz kurunda son durum…
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Dolar/TL ise swap ve tahvil piyasasında belirginleşen yabancı ilgisiyle 32.5 seviyesinin altında yatay seyrediyor.
Dolar, yeni yüzde 0,03 yükselişle 32,2750 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içi en yüksek 32,2802; en düşük ise 32,2134 seviyesini gördü.
Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,09 düşüşle 34,6843 seviyesinde işlem görüyor.