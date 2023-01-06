Dolar ve euro ne kadar oldu? Dövizde son durum
İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dün en düşük 18,7325 ve en yüksek 18,8034 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 18,7643'ten tamamladı. Son verilere göre ise dolar 18,7770 lira seviyelerinden, euro ise 19,7380 liradan işlem görüyor
Dolar/TL, yeni güne de sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 18,7770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 19,7380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,3550'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 105,2'den işlem görürken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0510 seviyesinde hareket ediyor.
Piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin verilerin bugün piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.
Dünkü ADP özel sektör istihdam verisinin ardından para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a inerken, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.
Bugün ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) de takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,7'in direnç, 104,5'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.