Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum (12 Ocak 2023)

TL'de yatay seyir bugün 18.78'e yakın seviyeler ile devam ederken bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve TCMB'nin açıklayacağı veriler piyasalarda yakından izleniyor.

TCMB bugün saat 14.30'da döviz rezervi ve yurtiçi yerleşiklerin haftalık döviz mevduat değişimlerini yayımlayacak.

SİYASİ GÜNDEM HAREKETLİ

En geç Haziran ayında yapılacak olan ve erkene çekilmesi değerlendirilen seçimler öncesinde muhalefetin muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ve hükümetin seçmen davranışını etkileyecek tüm hareketleri izleniyor.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

2022'de de yükselişini sürdüren dolar/TL kuru yeni güne yatay başladı. Dolar, TL karşısında 18.78'den işlem görüyor. Euro kurunda ise hareketlilik sürüyor. Dün en yüksek 20,22'yi gören Euro/TL kuru bu sabah saatlerinde 20,26'yı gördü.