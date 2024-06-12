Dolar yıl sonunda ne kadar olur, mevduat faizleri artar mı? Haluk Bürümcekçi yanıtladı

Finans sektöründe derin birikime sahip ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye ekonomisine dair önemli tespitlerde bulundu. CNBC-e ekranlarında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını yanıtlayan Bürümcekçi, mevduat faizleri ve dolar/TL’ye ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu.

Haluk Bürükcekçi’nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olur?

* Şu anda gidişe baktığımızda yıl sonunda 40'ın çok altında bir gidiş var. Bundan sonra biraz hızlanmasını bekliyorum ama gidiş 40'ın altında gözüküyor. Bu her zaman beklendiği gibi gitmeyebilir. Merkez Bankası döviz almasa kur yerel seçimlerden sonra 29 ve altı olmuştu.

Mevduat faizleri yükselir mi, azalır mı?

* Mevduat faizlerinde zirveyi geçtik. Bundan sonra geriye gelir. Bence o seviyeleri göremeyeceğiz. Dövizde ters dolarizasyon eğilimi var, TL likiditesi bollaşıyor. Yurtdışında da TL bol. Belki yeni önlemler düşüşü yavaşlatabilir.

Türkiye gri listeden çıkarılır mı?

Reuters bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) toplantısına katılmak üzere ay sonunda Singapur'a gideceğini duyurmuştu.

28 Haziran’daki FATF toplantısında Türkiye’nin 2021 yılında alındığı gri listeden çıkarılması bekleniyor. Ekonomist Bürümcekçi, Türkiye’nin gir listeden çıkarılmasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

* Mayıs seçimindeki süreçten sonra ABD'yle ilişkiler iyi yöne gitmeye başladı. BRICS şu aşamada sürpriz olur. Bunun dışında AB üyeliği süreci çok önemli. Bu sadece bize bağlı değil. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi görüldü. Gri listeyi bence piyasa fiyatladı. Eğer çıkamazsak bir etkisi olur.