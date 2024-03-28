Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL yeni güne 32.3 civarında tarihi zirvesine yaklaşarak başladı. Euro fiyatları da 35 TL'nin üzerinde seyrediyor. Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları..
Dolar/TL, faiz artışı ile yaşanan sınırlı düşüş ardından tarihi zirvelere yeniden yaklaşarak 32.3 civarında güne başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 32,3123 seviyesinde hareket ediyor.
Euro fiyatları da aynı dakikalarda yüzde 0,21 yükselişle 35,1441 TL'yi gördü. İngiliz sterlini ise 41,0242 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi öncesinde dar aralıkta seyretti. Çoğu ülkede Paskalya nedeniyle yarın piyasalar kapalı kalacak.