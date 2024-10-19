Dolar/TL ve Euro ne kadar oldu? İşte 19 Ekim güncel döviz kurları
Küresel piyasalar Orta Doğu'daki savaşı ve FED'in faiz politikasını yakından takip ederken, dolar/TL kurunda da oynaklık devam ediyor. "Dolar bugün ne kadar”, “Euro bugün kaç TL” gibi aramalar yapan vatandaşlar, güncel döviz fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 19 Ekim 2024 Cumartesi döviz kurlarında son durum...
Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından hafif düşüş yaşadı. Ancak ABD'deki başkanlık yarışı yaklaştıkça adayların vaatleri dolara destek sağlamayı sürdürüyor.
Güncel döviz kurları
Serbest piyasada bugün (19 Ekim 2024) saat 07:30 itibarıyla dolar/TL'nin fiyatı alımda 34.104 TL’den satışta 34.3237 TL’den işlem görüyor. Dün günü 34, 1309 TL ile kapatan kur, faiz kararı sonrası yatay seyrini sürdürüyor.
Euro bugün (19 Ekim 2024) saat 07:30 itibarıyla 37.2076 TL’den işlem görüyor. Euro/TL fiyatı alımda 37.2076 TL'den satışta 37.2499 TL'den değerlendiriliyor.