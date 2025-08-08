Don ayrı aşırı sıcaklar ayrı vurdu: Malatya kayısısında tarihi rekolte kaybı

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Malatya, 2025 yılında iklim krizinin etkileriyle tarihinin en zor üretim sezonunu geçiriyor. Nisan’daki zirai don ve ile temmuz ayındaki aşırı sıcaklar, rekolteyi adeta yok etti.

İklim krizi çiftçiyi zorluyor

Nisan ayında eksi 17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, kayısı başta olmak üzere fındık, üzüm ve kiraz gibi birçok üründe büyük kayba yol açtı. Temmuz ayında ise 45 dereceyi bulan sıcaklıklar ikinci bir darbe vurdu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 40 yılı aşkın kariyerinde bu denli geniş çaplı kaybı ilk kez gördüğünü belirtti.

Her yıl 90-100 bin ton kuru kayısı üretilen kentte bu yıl üretimin 5 bin tonu bile bulamayacağı öngörülüyor.

Üretici acil destek bekliyor

Işık, “Üreticilerimiz yüzde 50-60 faiz oranlarıyla kredi alarak bahçelerine bakamaz. İşletmelerin işçilerini koruması ve sabit giderlerini karşılayabilmesi için destek şart. Hükümetimizin acilen aksiyon alması gerekiyor” dedi.

İhracatta stok dayanağı

2024/25 sezonundan devreden yaklaşık 35 bin ton kuru kayısı stoku, yeni sezonda ihracatın devamlılığını sağlayacak.

2024/25 sezonunda Türkiye, 74.774 ton kuru kayısı ihraç ederek 377,4 milyon dolar gelir elde etmişti.

Türkiye, geçen sezon 115 ülkeye kuru kayısı ihraç etti. İlk üç pazar; 67,5 milyon dolarla ABD, 30,4 milyon dolarla Fransa ve 25,6 milyon dolarla Almanya oldu.