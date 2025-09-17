Dondurma devinin kurucusu istifa etti: Vicdanen devam edemem

Ben & Jerry's 2021 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da "değerleriyle uyuşmadığı" gerekçesiyle ürünlerinin satışını durdurmuş, bu nedenle de Unilever ile büyük bir gerilim yaşamıştı.

Dondurma üreticisi ardından İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satarak satışların devam etmesine izin veren Unilever'i dava etmişti.

"Vicdanen devam edemem”

Müzakerelerin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşsa da aradan geçen 3 yılın sonunda şirketin kurucularından Jerry Greenfield, Unilever tarafından "susturulan❞ bir şirkette çalışmaya artık "vicdanen devam edemeyeceğini" belirterek istifa etti.

Filistin'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren şirketi, yarım asır önce birkaç yatırımcı ile birlikte kuran Greenfield, İngiliz gıda devi Unilever'in markanın sosyal aktivizmini kısıtladığını ve şirketin de bağımsızlığını kaybettiğini savundu.

Financial Times tarafından aktarılan bir mektupta Greenfield, şirketin sosyal misyonunu korumak için tasarlanmış bir birleşme anlaşmasına rağmen, markanın bağımsızlığının aşınmasını istifasının temel nedeni olarak gösterdi.

"Derin bir hayal kırıklığı"

İstifasını tüketici grubuna gönderdiği bir mektupla duyuran Greenfield, "Bu bağımsızlık, büyük ölçüde diğer kurucu ortak Ben Cohen ile müzakere ettiğimiz benzersiz birleşme anlaşması sayesinde var oldu" ifadelerini kullanırken, "Unilever’e satışımızın temelini oluşturan bu bağımsızlığın artık kaybolduğu sonucuna varmak son derece üzücü." dedi. Mevcut durum hakkında derin bir hayal kırıklığı yaşadığını da ekledi.

Geçtiğimiz hafta Ben & Jerrys'in diğer kurucu Ben Cohen de, markayı 1,5 -2,5 milyar dolar arasında yatırımcılara satmaya çalıştıklarını, ancak bu girişimin reddedildiğini açıklamıştı.