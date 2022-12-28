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Dondurulmuş soğan ve patates ihracatı kayda bağlı ürünler listesine eklendi

Dondurulmuş soğan ve dondurulmuş patates ihracatının kayda bağlandığı duyuruldu. İhracı kayda bağlanan ürünler listesine dahil olan dondurulmuş ürünler ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA
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İhracı kayda bağlı ürünler listesine "dondurulmuş soğan" ve "dondurulmuş patates" de dahil edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Farklı kategorilere dahil edildiler

Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, dondurulmuş soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) ve dondurulmuş patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) eklendi.

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