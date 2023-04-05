Dönüşüm boyalarının uygulayıcıları Koçtaş mağazalarında buluşuyor

Şu ana kadar 34 Koçtaş mağazasında uygulamalı tanıtım yapan Bianca Boya, tanıtımlarına 12 mağazada daha devam edecek. 2022’de bine yakın seminer verdiklerini ve eğitimlere devam ettiklerini belirten Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, “Dönüşümlerin öncüsü kadınlar oluyor. Eğitimlerimizde teknik bilgiler uygulamalı olarak sunuluyor, bu eğitimler içerisinden 350 kadına sertifika verdik. 2023 yılı için ise hedefimiz 5 bin kadına ulaşmak” dedi.

Ürünleri ve önerilerini paylaştıklarını söyleyen Feyzoğlu, Eskiden boya deyince akla usta gelirdi, dönüşüm boyalarıyla birlikte artık kadınlar akla geliyor. Ayrıca dönüşüm boyalarımızın satışı e-ticaret ve zincir yapı marketler kanalıyla tüm Türkiye’ye yayıldı. 1200 alt bayimiz var. Artık Koçtaş mağazalarında da yerimizi aldık. Ürünlerimizi kadınlardan oluşan ekibimizle birlikte uygulamalı olarak tanıtıp, gösteriyoruz” dedi.