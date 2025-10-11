Dört büyüklerin Borsa İstanbul performansı
Türkiye Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın performansı, taraftarlar kadar Borsa İstanbul yatırımcılarını da ilgilendiriyor. Dört büyükler lig başından beri borsada yatırımcılara ne kadar kazandırdı, ne kadar kaybettirdi?
Türkiye Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos'ta başladı. 18 takımın mücadele ettiği ligde 8 hafta geride kaldı. Geçen pazartesi başlayan 'milli ara' 18 Ekim Cumartesi günü sona erecek.
Şampiyonluk mücadelesi veren dört büyüklerin Borsa İstanbul'daki performansını inceledik ve karşımıza şu tablo çıktı:
Beşiktaş (BJKAS): Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 2.14 TL olan BJKAS, dün 1.97 TL ile haftayı kapattı. Beşiktaş; dört galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle lig sıralamasında altıncı sırada bulunuyor. Beşiktaş, 29 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a, 1-1'in rövanşında 1-0 yenilerek, Avrupa defterini kapattı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı, yerine Sergen Yalçın getirildi.
8 Ağustos-10 Ekim 2025
- En Yüksek: 2.42 TL
- En Düşük: 1.94 TL
- Fark: - % 8.37
***
Fenerbahçe (FENER): Ligin başlamasının ardından seçime giden Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. 21 Eylül'de Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık dönemine son veren Saran, selefinin, takımın başına getirdiği Domenico Tedesco ile devam kararı aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe; dört galibiyet ve dört beraberlikle, namağlup olarak Türkiye Trendyol Süper Lig'in dördüncü sırasında yer alıyor. Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 12.87 TL olan FENER, dün 10.14 TL ile haftayı kapattı.
8 Ağustos-10 Ekim 2025
- En Yüksek: 14.04 TL
- En Düşük: 10.06
- Fark: - % 22.12
***
Trabzonspor (TSPOR): Beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle, lider Galatasaray'ın beş puan gerisinde olan Trabzonspor, bu yıl sadece Trendyol Süper Lig'de mücadele ediliyor. Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 1.12 TL olan TSPOR, dün 1.22 TL ile haftayı kapattı. Takımın başında, 11 Mart 2025'te Şenol Güneş'in teknik direktörlükten istifa etmesinin ardından 5 yıllık sözleşme imzalayan eski futbolcu Fatih Tekke var.
8 Ağustos-10 Ekim 2025
- En Yüksek: 1.45 TL
- En Düşük: 1.10 TL
- Fark: + % 9.91
***
Galatasaray (GSRAY): Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 Trendyol Süper Lig'de zirveyi bırakmıyor. Yedi galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakibi Trabzonspor'un beş puan ilerisinde. Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 1.36 TL olan GSRAY, dün 1.40 TL ile haftayı kapattı. Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray önümüzdeki dört ay içersinde Bodø/Glimt, Ajax R. Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City gibi takımlarla maç yapacak.
8 Ağustos-10 Ekim 2025
- En Yüksek: 1.75 TL
- En Düşük: 1.32 TL
- Fark: + % 2.19