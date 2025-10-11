Dört büyüklerin Borsa İstanbul performansı

Türkiye Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos'ta başladı. 18 takımın mücadele ettiği ligde 8 hafta geride kaldı. Geçen pazartesi başlayan 'milli ara' 18 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren dört büyüklerin Borsa İstanbul'daki performansını inceledik ve karşımıza şu tablo çıktı:

Beşiktaş (BJKAS): Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 2.14 TL olan BJKAS, dün 1.97 TL ile haftayı kapattı. Beşiktaş; dört galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle lig sıralamasında altıncı sırada bulunuyor. Beşiktaş, 29 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a, 1-1'in rövanşında 1-0 yenilerek, Avrupa defterini kapattı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı, yerine Sergen Yalçın getirildi.

8 Ağustos-10 Ekim 2025

- En Yüksek: 2.42 TL

- En Düşük: 1.94 TL

- Fark: - % 8.37

***

Fenerbahçe (FENER): Ligin başlamasının ardından seçime giden Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. 21 Eylül'de Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık dönemine son veren Saran, selefinin, takımın başına getirdiği Domenico Tedesco ile devam kararı aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe; dört galibiyet ve dört beraberlikle, namağlup olarak Türkiye Trendyol Süper Lig'in dördüncü sırasında yer alıyor. Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 12.87 TL olan FENER, dün 10.14 TL ile haftayı kapattı.

8 Ağustos-10 Ekim 2025

- En Yüksek: 14.04 TL

- En Düşük: 10.06

- Fark: - % 22.12

***

Trabzonspor (TSPOR): Beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle, lider Galatasaray'ın beş puan gerisinde olan Trabzonspor, bu yıl sadece Trendyol Süper Lig'de mücadele ediliyor. Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 1.12 TL olan TSPOR, dün 1.22 TL ile haftayı kapattı. Takımın başında, 11 Mart 2025'te Şenol Güneş'in teknik direktörlükten istifa etmesinin ardından 5 yıllık sözleşme imzalayan eski futbolcu Fatih Tekke var.

8 Ağustos-10 Ekim 2025

- En Yüksek: 1.45 TL

- En Düşük: 1.10 TL

- Fark: + % 9.91

***

Galatasaray (GSRAY): Son şampiyon Galatasaray, 2025-2026 Trendyol Süper Lig'de zirveyi bırakmıyor. Yedi galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakibi Trabzonspor'un beş puan ilerisinde. Ligin birinci haftasının başladığı 8 Ağustos'ta 1.36 TL olan GSRAY, dün 1.40 TL ile haftayı kapattı. Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray önümüzdeki dört ay içersinde Bodø/Glimt, Ajax R. Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City gibi takımlarla maç yapacak.

8 Ağustos-10 Ekim 2025

- En Yüksek: 1.75 TL

- En Düşük: 1.32 TL

- Fark: + % 2.19