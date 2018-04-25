Dört ilde başkanlar güven tazeledi

25 Nisan 2018

Konya Sanayi Odası’nın 14 Nisan’da gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından yeni yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı, meclis başkanlık divanı ve TOBB delegeliği seçimleri de tamamlandı. Konya Sanayi Odası’nın yeni meclis üyeleri tarafından yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilen mevcut başkan Memiş Kütükcü güven tazelerken, Meclis Başkanlığına da Tahir Büyükhelvacıgil seçildi. KSO’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Mustafa Veli Tekelioğlu, Ömer Saylık, Sevda Kayhan Yılmaz, Hüsamettin Sönmez, İbrahim Bozkurt Çağlayan, Ömer Faruk İyibildiren, Hıfsı Soydemir, Veysel Yaman, Fatih Olgun, Muhammed Selman Eryılmaz. Meclis Başkan Yardımcılıklarına ise Kadir Büyükkara ve A.Vasıf İnan, Meclis Katip Üyeliklerine Kemal Özarpa, H.Emre Tekbaş.

Bu meclis yatırım meclisi olacak

Konya Sanayi Odası’nın yeni meclisinin bir yatırım meclisi olacağının altını çizen Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım genişleme alanını çok kısa bir süre içerisinde yatırıma açacaklarını, bu süreçte bölge sanayicileri ve KSO meclisiyle hep istişare halinde olacaklarını vurguladı.

Kütükcü, “Yine bu meclisimizle birlikte, kümelenme çalışmalarımızı, Ur-Ge projelerimizi, küresel ölçekteki organizasyonlarımızı, savunma sanayi, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik çalışmalarımızı, B2B organizasyonlarımızı, üyelerimizin sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarımızı da aralıksız devam ettireceğiz. İnşallah bu meclis ve bu yönetim kurulu sanayimizi 2023 vizyonuna taşıyacak” dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda Meclis Başkanı seçildi

Kayseri Ticaret Odası’nın yeni meclisi ilk toplantısını yaptı. Mecliste başkanlık divanı ve hesapları inceleme komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Seçimde meclis başkanlığına Hakan Cengiz Aslan, meclis başkan yardımcılığına Mümtaz Beğen ve katip üyeliğe Selcan Erişen seçildi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da sık sık sektör toplantıları düzenleyerek oda ve üyeler arasında bağın üçlenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Karabük TSO'da Başkan Mehmet Mescier

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın 14 Nisan’da yapılan organ seçimlerinin ardından hafta sonu yönetim kurulu ile meclik başkanlık divanı ve TOBB delege seçimleri yapıldı. TSO’nun 23 meclis üyesinin katıldığı oylamada, işadamı Mehmet Mescier yönetim kurulu başkanlığı, Hüsnü Salih Yılmaz ise meclis başkanlığına seçildi.

Isparta Ticaret Borsası Başkanlığına Ahmet Adar yeniden seçildi

Isparta Ticaret Borsası, organ seçimlerini de yaparak seçim sürecini tamamladı. Seçimlere tek liste ile giren Ahmet Adar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilirken, yeni yönetim kurulu şu isimlerde oluştu: Erhan Göçerli, Hasan Hüseyin Özdemir, Ruhi Danacı, Mustafa Özdemir.

Seçimlerde Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Doğan, Meclis Başkan Yardımcılığına Levent Köklü, Murat Tandoğan, Meclis Katip Üyeliğine ise Yakup Sincer seçildi.

Yalova TSO Başkanı Tahsin Becan güven tazeledi

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini Tahsin Becan kazandı. Geçen hafta gerçekleşen YTSO meclis üyeliği seçiminde göreve gelen 34 meclis üyesi organ seçimlerini yaptı. Tahsin Becan ve Muhammet Sarıoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimde 18 oy alan Becan seçimi kazandı. Becan’ın yönetim kurulunda, Cemil Demiryürek, Kenan Engin, Hakan Gençer, Sabahattin Çetin, Özkan Şenel, Özgür Çavuşoğlu, Kazım Demirtaş ve Adem Gülsün yer aldı. Meclis Başkanlığı seçimini ise Muğlim Bağatar kazandı. Seçim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Becan, seviyeli bir seçim geçirdiklerini belirterek, “Bu yarışın kaybedeni yok. Hep beraberiz. Yolumuza devam edeceğiz. Eski arkadaşlardan devam edenler var. Yeni gelip bayrağı devralanlar var. Hep beraber, kimseyi dışlamadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş TSO Başkanlığına yeniden Serdar Zabun seçildi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) yeni meclis ve yönetim kurulu başkanları belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Serdar Zabun seçildi. Meclis Başkanlığına M. Hanefi Öksüz, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Abdulkadir Kurtul ve Mehmet Akif Gölcü, Katip Üyeliğe ise Ercan Aygün getirildi. Serdar Zabun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise Şahin Balcıoğlu, Hüseyin Özdal, Adnan Toprak, Mehmet Beşen, Abdullah Şirikçi, Mustafa Buluntu, Ertuğrul Korkut Tanrıverdi, Erdal Kanbur, Fatih Dinçer ve Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’dan oluştu. Böylece, KMTSO Yönetim Kurulu’nda ilk kez bir kadın üye görev almış oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni yönetimi seçerken özen gösterdiklerini belirtti. Tüm Meclis üyelerinin bu işe layık olduğunu fakat odaya zaman ayıracak ve sektörlerinde temsil kabiliyeti yüksek arkadaşları seçmeye çalıştıklarını belirten Zabun, “Bugün ilk meclis toplantımızı yaparak birlikte yönetimimizi seçmiş olduk. Sektörler bazında değerlendirme yaptık. Umarım başarılı bir yönetim olur” şeklinde konuştu.