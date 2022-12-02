Döviz mevduatlarında Şubat’tan bu yana en sert düşüş

Döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü izlenirken, Mer­kez Bankası’nın net döviz rezervlerinde de 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım haftasında 5,5 mil­yar dolar azalışla 204,9 milyar dolara gerile­di. Pariteden arındırılmış veriye göre döviz mevduatı 5,5 milyar dolar azaldı. Bu veri se­tine göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,9 milyar dolar, tüzel kişilerde 3,6 milyar dolar düşüş oldu. Merkez Bankası net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat’tan bu yana en yük­sek seviyesine çıktı.

Net rezervler 19.5 milyar dolara çıktı

Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasın­dan bu yana görülen en yüksek seviyeye işa­ret etti. Merkez Bankası brüt döviz rezervle­ri ise 264 milyon dolar azalışla 79,77 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ka­sım’da 80,03 milyar dolar seviyesinde bulu­nuyordu. Söz konusu dönemde altın rezerv­leri de 20 milyon dolar azalışla 42,86 milyar dolardan 42,84 milyar dolara geriledi. Böy­lece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kı­yasla 284 milyon dolar azalışla 122,86 mil­yar dolardan 122,6 milyar dolara indi.

Hazine, dolar cinsi tahvilin artırımı için yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilin artırımı için bazı ban­kalara yetki verdi. Bakanlık, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artı­rımı için Bank of America, Goldman Sa­chs ve JPMorgan’a yetki verdi. Hazine, Ka­sım ayında 5 yıllık eurobond ile 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti. 5 yıl vade­li tahvilde kupon oranı yüzde 9,875; geti­ri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşmişti. İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Son borçlanmayla birlikte 2022’de ulus­lararası piyasalardan 9 milyar dolarlık fi­nansman sağlanmış olmuştu. Hazine’nin bu yıl 12,9 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.