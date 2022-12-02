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Döviz mevduatlarında Şubat’tan bu yana en sert düşüş

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı.

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Döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü izlenirken, Mer­kez Bankası’nın net döviz rezervlerinde de 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım haftasında 5,5 mil­yar dolar azalışla 204,9 milyar dolara gerile­di. Pariteden arındırılmış veriye göre döviz mevduatı 5,5 milyar dolar azaldı. Bu veri se­tine göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,9 milyar dolar, tüzel kişilerde 3,6 milyar dolar düşüş oldu. Merkez Bankası net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat’tan bu yana en yük­sek seviyesine çıktı.

Net rezervler 19.5 milyar dolara çıktı

Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasın­dan bu yana görülen en yüksek seviyeye işa­ret etti. Merkez Bankası brüt döviz rezervle­ri ise 264 milyon dolar azalışla 79,77 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ka­sım’da 80,03 milyar dolar seviyesinde bulu­nuyordu. Söz konusu dönemde altın rezerv­leri de 20 milyon dolar azalışla 42,86 milyar dolardan 42,84 milyar dolara geriledi. Böy­lece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kı­yasla 284 milyon dolar azalışla 122,86 mil­yar dolardan 122,6 milyar dolara indi.

Hazine, dolar cinsi tahvilin artırımı için yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilin artırımı için bazı ban­kalara yetki verdi. Bakanlık, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artı­rımı için Bank of America, Goldman Sa­chs ve JPMorgan’a yetki verdi. Hazine, Ka­sım ayında 5 yıllık eurobond ile 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti. 5 yıl vade­li tahvilde kupon oranı yüzde 9,875; geti­ri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşmişti. İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Son borçlanmayla birlikte 2022’de ulus­lararası piyasalardan 9 milyar dolarlık fi­nansman sağlanmış olmuştu. Hazine’nin bu yıl 12,9 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.