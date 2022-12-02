Döviz mevduatlarında Şubat’tan bu yana en sert düşüş
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı.
Döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü izlenirken, Merkez Bankası’nın net döviz rezervlerinde de 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım haftasında 5,5 milyar dolar azalışla 204,9 milyar dolara geriledi. Pariteden arındırılmış veriye göre döviz mevduatı 5,5 milyar dolar azaldı. Bu veri setine göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,9 milyar dolar, tüzel kişilerde 3,6 milyar dolar düşüş oldu. Merkez Bankası net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Net rezervler 19.5 milyar dolara çıktı
Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79,77 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım’da 80,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42,86 milyar dolardan 42,84 milyar dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122,86 milyar dolardan 122,6 milyar dolara indi.
Hazine, dolar cinsi tahvilin artırımı için yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvilin artırımı için bazı bankalara yetki verdi. Bakanlık, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için Bank of America, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki verdi. Hazine, Kasım ayında 5 yıllık eurobond ile 1,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti. 5 yıl vadeli tahvilde kupon oranı yüzde 9,875; getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşmişti. İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Son borçlanmayla birlikte 2022’de uluslararası piyasalardan 9 milyar dolarlık finansman sağlanmış olmuştu. Hazine’nin bu yıl 12,9 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.