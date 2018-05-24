Dövizdeki artış biletlere yansımayacak

24 Mayıs 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ulaşım fiyatlarında herhangi bir değişikliğe neden olup olmayacağı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Havalimanı gelirleri ile bazı masrafların dövize endeksli olduğundan dolayı ortada bir denge bulunduğunu, bu yüzden dövizdeki dalgalanma nedeniyle ulaşım fiyatlarında bir sıkıntı yaşanmayacağını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalaması ile hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde. Herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki tekrar söylüyorum, bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal, olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta, oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar, büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi, özellikle ekonomik istikrarı da çok çok önemseyen, bütçe dengeleri açısından çok dikkatli hareket eden bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil."

Bakan Arslan, bazı projelerle ilgili yurt dışından gelen ithal malzemeye bağlı fiyat artışları söz konusu olsa da yapılan işlerle alakalı ihracatta rakam artışları yaşanabileceğini bildirdi.

"Sonuçta pahalı alıp ucuz satmıyorsunuz." diyen Arslan, “Önemli olan orada o dengeyi yakalamak. Bizim şu anki gerek havacılıkta gerek demir yollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanı projesinde alınması gereken kredilerle ilgili bir soruyu da cevaplayan Arslan, "Havalimanı inşaatı devam ederken elbette ki, proje gerekliliğine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu. İhtiyaçların tamamı karşılandı. Krediler karşılandı. Şu an ihtiyaç duyulup da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil." dedi.

Kaynak: AA