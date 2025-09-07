Dr. Mahfi Eğilmez tablo tablo paylaştı: İşte “Farklı açılardan Türkiye ekonomisi”

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu farklı göstergeler üzerinden değerlendiren Dr. Mahfi Eğilmez, rezervler, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 5 yıllık CDS primi, sefalet endeksi ve dolarizasyona ilişkin verileri paylaştı.

Kendi blog sayfasında paylaştığı karşılaştırmalı tablolarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 29 Ağustos 2025 verilerine işaret eden Eğilmez, brüt rezervlerin 178,3 milyar dolar, net rezervlerin ise 73,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin rezerv açığı dikkat çekiyor

Merkez'in verilerinde swap hariç net rezervlerin 56,8 milyar dolar seviyesinde olduğu görülürken Guidotti-Greenspan kuralına göre ise Eğilmez, brüt rezervlerde -42,0 milyar dolar, net rezervlerde -146,6 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde-163,5 milyar dolar açık olduğunu belirtti.

Yabancı sermaye yatırımları geriliyor

Eğilmez’in paylaştığı doğrudan yabancı sermaye (DYS) yatırımları verilerine göre, uzun vadeli düşüş eğilimi dikkat çekti. 2017’de 11,2 milyar dolar olan DYS, 2022’de 13,8 milyar dolara yükselmesine rağmen 2023’te 10,7 milyar dolara geriledi. 2024’te ise DYS 11,7 milyar dolar seviyesinde kalırken, yatırımların milli gelire oranı yüzde 0,9 ile son yılların en düşük seviyesine indi.

Türkiye’nin risk göstergelerinden biri olan 5 yıllık CDS primi ise 2020’de 643 baz puanla zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine girdi. 2024’te 250 baz puana kadar gerileyen CDS, 2025 Eylül itibarıyla 274 seviyesinde bulunuyor.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve 5 yıllık CDS primi

Bu gelişme, dış borçlanma maliyetleri açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilse de "enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarını" büyüme performansıyla birlikte ölçen Sefalet Endeksi ekonomide refah kaybına işaret ediyor.

2017’de 26,8 seviyesinde olan Sefalet Endeksi, 2023’te 94,8 ile tarihi zirvesine ulaşırken, 2024’te 76,8’e, 2025’te ise 68’e gerilese de halen yüksek seviyelerde seyrediyor.

Dolarizasyona bakıldığında ise döviz mevduatlarının artışına paralel olarak KKM'nin de başlangıçta hızla yükseldiği, ancak 2023'ten sonra belirgin bir azalma eğilimi gösterdiği görülüyor.