DSİ, 113 sulama projesini hizmete aldı

15 Ekim 2017

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün büyük sulama alanları dışında kalan arazileri sulamak için uygulamaya koyduğu Bin Günde Bin 71 Gölet ve Sulaması Projesi çerçevesinde 113 proje hizmete girdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, projenin tamamının bitmesiyle ülke genelinde 3,5 milyon dekar zirai arazinin suyla buluşacağı belirtildi. Bakanlığın topraktan alınan verimin en büyük unsuru olan sulamayı en modern sistemlerle yaygınlaştırma çabası içinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, projenin zirai üretimi artırarak çiftçilerin daha fazla kazanç sağlamasını temin ettiği bildirildi.

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje kapsamında yapılacak bin 71 göletin toplam yatırım bedelinin 12 milyar lirayı bulduğu ifade edilen açıklamada, projelerin tamamlanmasıyla 1,8 milyon metreküp suyun depolanacağı, 3,5 milyon dekar zirai arazinin suyla buluşacağı bildirildi.

"272 bin 557 dekar arazinin sulanması sağlandı"

Aynı zamanda bu projelerle taşkın zararlarının da önüne geçileceği ve 138,5 milyon metreküp içme suyu temin edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında bugüne kadar 113 adet projenin inşası tamamlanarak hizmete alındı. Hizmete alınan bu tesisler ile 142 milyon metreküp su depolanarak, 272 bin 557 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Ayrıca 7,1 milyon metreküp içme suyunun temin edildiği bu tesisler, yaklaşık 597 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edildi. Proje kapsamında 575 adet projenin inşaatı devam ediyor. Bu projelerin tamamlanması ile de 2 milyon 93 bin dekar zirai arazinin sulanması ve 80,8 milyon metreküp içme suyu temini sağlanacak. İnşaatı devam eden projelerin toplam yatırım bedeli 6 milyar 551 milyon lirayı buluyor. Ayrıca bin 71 gölet projesi içinde yer alan 256 projenin proje yapım çalışmaları, 127 projenin de planlama çalışmaları devam ediyor."

"Kırsalda yaşayanların geliri artacak"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise bin 71 gölet projesinden önce Bin Günde Bin 1 Gölet Projesi adı altında büyük bir sulama hamlesini tamamladıklarını anımsattı.

O hamlenin ikinci ayağı olan bu proje ile büyük sulama projeleri dışında kalan arazilerin kısa sürede hizmete alınacak göletler sayesinde sulu ziraata açılacağını anlatan Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019 yılında tamamlayacağımız bu proje ile kırsal alanda yaşayan vatandaşların sulu ziraate geçirilmesi ile gelirlerinde önemli oranda artışlar yaşanacak. Gelirlerdeki bu artış oradaki vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek aynı zamanda o bölgede istihdam imkanları artacak. Bu projenin dünyada başka bir örneği yok. Projelerde modern sulama teknikleri olan cazibeli, yağmurlama ve damlama sistemlerini kullanacağız. Modern sulama sistemine geçilmesiyle enerji tasarrufu da sağlanarak üretim maliyeti düşürülecek."

Kaynak: AA