DSO Başkanı Kasapoğlu: Elektrik indirimi sevinçle karşılandı

Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) sanayi abone grubuna yönelik yüzde 16 indirim kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Enerji enflasyonunun 2022 yılında sanayicinin en fazla mücadele ettiği konulardan biri olduğunu belirten Kasapoğlu, oda olarak sanayi camiasının sesini gerek basın gerekse hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde duyurmaya çalıştıklarını anlattı.

"Daha fazla gerileme bekliyoruz"

Kasapoğlu, üyelerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda yol haritasını çizdiklerini ifade ederek, "Hükümet yetkililerimize ilettiğimiz taleplerin ve kamuoyunda farkındalık yaratma çabalarımızın faydasını gördüğümüz için mutluyuz. Önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarında daha fazla gerileme bekliyoruz. Yeni yıla girerken EPDK'nın verdiği bu güzel haber hasebiyle tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.