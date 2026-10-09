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DTÖ, mal ve hizmet ticareti tahminlerini revize etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticareti için büyüme tahminini yüzde 3,9'a yükseltti, hizmet ticareti için yüzde 3,3'e düşürdü. Yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı güçlü talebin, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerini telafi etmesiyle küresel mal ticareti, yılın ilk yarısında yüzde 3,5 büyüme kaydetti.

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DTÖ, mal ve hizmet ticareti tahminlerini revize etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal tica­retinin aksaklıklara rağ­men bu yılın ilk yarısında önemli bir direnç göstermesi nedeniy­le büyüme tahminini yüzde 3,9'a yükseltirken hizmet ticaretine ilişkin büyüme öngörüsünü yüz­de 3,3'e düşürdü.DTÖ’nün bu­gün yayımlanan Küresel Tica­ret Görünümü ve İstatistikleri raporuna göre küresel mal tica­ret hacmi, Orta Doğu'daki sava­şın yol açtığı aksamalara rağmen beklentileri aşarak bu yılın ilk yarısında yüzde 3,5 artış göster­di. Bu performans, enerji, gübre ve ulaştırma piyasalarını etki­leyen şoklara tedarik zincirleri­nin uyum sağlama kapasitesini yansıttı.Bu yılın ilk yarısında Or­ta Doğu'dan ham petrol ihracatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 24 ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yüzde 47 azalmasına rağmen diğer tedarikçilerden ya­pılan sevkiyatların artması, kü­resel ihracattaki düşüşün ham petrolde yüzde 6 ve LNG'de ise yüzde 1 ile sınırlı kalmasına yar­dımcı oldu.

Yapay zekâ yatırımları savaşın etkisini telafi etti

Alternatif tedarikçilerin dev­reye girmesiyle gübre piyasaları da aksaklılara rağmen uyum sağ­ladı. Ticaret akışları alternatif li­manlar ve koridorlar üzerinden yeniden yönlendirilirken küresel konteyner elleçleme hacmi da­yanıklılığını koruyarak bu yılın başından temmuz ortasına kadar yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

Aynı zamanda yapay zekâ yatı­rımlarıyla bağlantılı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerini telafi etti. Yarı iletken­ler ve sunucular gibi yapay zeka­yı mümkün kılan mallara yönelik talep, bu yılın ilk yarısında küre­sel mal ticaretindeki büyümenin yüzde 47'sini oluşturdu. Bu ürün­lerin ticareti, yıllık bazda yüzde 67 arttı ve son iki yıldır bu alanda görülen büyüme daha da hızlan­dı. Öte yandan DTÖ, küresel mal ticareti ve yapay zeka yatırımla­rındaki büyümenin yarattığı ka­zanımların eşit dağılmadığı uya­rısında bulundu. Hizmet ticareti ve bazı bölgeler, çatışmanın et­kilerine daha fazla maruz kaldı. Küresel ticaretin bu yılın ilk yarı­sında gösterdiği direnç nedeniyle DTÖ ekonomistleri, mal ticareti­ne yönelik büyüme tahminlerini yükseltti. Buna göre, küresel mal ticaret hacminin bu yıl yüzde 3,9 büyümesi bekleniyor. Bu oran, DTÖ’nün martta açıkladığı yüz­de 1,9’luk büyüme tahmininin ol­dukça üzerinde kalıyor.Dünyada mal ticaretinin 2027’de ise yüzde 4,1 büyümesi bekleniyor. Küre­sel mal ticaretine yönelik yuka­rı yönlü revizede enerji ve gübre piyasalarındaki aksamalara rağ­men küresel tedarik zincirlerinin uyum sağlaması ve yapay zekaya yönelik mallarda güçlü yatırım­ların bu ürünlerin ticaretini ar­tırması belirleyici oldu.

Hizmet ticaretinin ise bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceği öngörülü­yor. Bu oran, DTÖ’nün martta ya­yımladığı yüzde 4,8’lik tahminin altında kalıyor.

Hizmet ticaretinin 2027’de ise yüzde 6,4 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, bu verilerin tica­retin dayanıklılığını yansıttığı­nı belirterek, "Aksaklıklar mey­dana geldiğinde, bütünleşmiş bir dünya ekonomisi ve kurallara dayalı ticaret sistemi, ekonomi­lere, ihtiyaç duyan işletmelere ve hanelere temel ürünlerin akışı­nı sürdürme konusunda esnek­lik sağlıyor. Bununla birlikte, ba­zıları bu şoku diğerlerinden da­ha fazla hissetti ve herkes yapay zeka gibi ortaya çıkan fırsatlara erişemiyor. Kurallara dayalı ti­caret sisteminin şokları absorbe etmeye ve aradaki boşlukları ka­patmaya devam etmesini sağla­mak, böylece fırsatların herkes için açık olmasını sağlamak, bü­yük önem taşıyor" değerlendir­mesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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