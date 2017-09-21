DTÖ, ticaret büyümesi tahminlerini yukarı yönlü rezive etti
DTÖ, 2017 yılı ticaret büyümesi için tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ekonomistleri, global ticaret büyümesinin 2017'nin ilk yarısında keskin bir hızlanma göstermesinin ardından 2017'nin tamamı için ticaret büyümesi tahminlerini güçlü şekilde yukarı yönlü revize ettiler.
Ekonomistler, 2017 için dünya mal ticareti büyüme tahminlerini yüzde 2,4'ten 3,6'ya çıkardılar. 2016 yılında ise büyüme yüzde 1,3 olmuştu.
DTÖ kısa vadeli ekonomik ve siyasi gelişmelerin yarattığı derin belirsizliğin tahmin riski oluşturmaya devam ettiğini de belirterek, dünya ticaret büyümesi için tahmin aralığının yüzde 3,2 - 3,9 olduğunu da vurguladı.
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Kaynak: AA