Dubai Uluslararası Ticaret Odası'nın İstanbul Ofisi hizmete açıldı

Dubai Uluslararası Ticaret Odası Türkiye’deki ilk temsilciliğini Ticaret Bakanlığı ve Dubai Uluslararası Ticaret Odası yetkililerinin yanı sıra Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bir törenle açıldı. İstanbul’da Türk şirketlerine yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatları sunmak ve iş birlikleri yapmak amacıyla hizmet verecek olan temsilcilik Birleşik Arap Emirlikleri’nin Körfez Bölgesi’ndeki en büyük, dünya genelinde ise 7. en büyük ticari ortağı konumunda bulunan Türkiye ile ticareti 2026 yılına kadar iki katın üzerinde artırmayı amaçlıyor.

İstanbul’da açılan yeni ofisin, Dubai Emirliği tarafından ülkeye yabancı yatırım, yetenek ve yeni iş fırsatları çekmek; BAE’nin dünyanın önde gelen ticari üslerinden biri olarak konumunu güçlendirmek ve Dubai şirketlerinin 30 öncelikli yurt dışı pazara açılmalarını sağlamak amacıyla açıklanan “Dubai Global” inisiyatifinin stratejik bir adımı olduğu belirtildi.

Açılış töreninde katılımcılara hitap eden Dubai Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hassan Al Hashemi, “Türkiye bizim için stratejik bir Pazar ve bu girişim bizim için dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye ile sınır ötesi ortaklıkların kurulması açısından son derece önemli. Dubai Uluslararası Ticaret Ofisi 2030’a kadar dünya genelinde 50 temsilcilik ofisini kapsayan güçlü ilişki ağıyla Dubai’deki iş fırsatlarını heyecan verici şekilde genişletmeyi hedefliyor” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise, “İki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin, medeniyet kazanımlarının, ticaret sahnesindeki stratejik ortaklığın ve ekonomik refahın yürüyüşünü taçlandıran ve doruk noktası sayılan, Dubai Ticaret Odaları'nın, tarihi İstanbul şehrinde temsilcilik ofisinin açılış töreninde, burada sizlerle bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. BAE –Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, iki ülke liderlerinin ilişkileri daha geniş ufuklara ilerletme konusundaki ortak iradesi sayesinde, iki ülkenin ortak çıkarlarına ulaşmaya ve karşılıklı ekonomik büyümeyi teşvik etmeye dayalı yeni ortaklıklar ve yapıcı iş birliği dönemi başlatmıştır. İki ülke arasındaki ticaret alışveriş istatistiklerine göre, bu yıl içerisinde 9 milyar dolara ulaşmıştır, önümüzdeki dönemde bu değerin 15 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını hedefliyoruz. BAE ile Türkiye arasında ortak iş birliğine ulaşmak için iş sektörüne hizmet etmekte yeni bir yolculuk başlatacak olan İstanbul'daki yeni Dubai Ticaret temsilciliğinin şüphesiz yardımcı olacağı somut adımlarla sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde, her iki ülkedeki iş insanlarına daha fazla fırsat yaratarak, BAE ile Türkiye arasında petrol dışı iç ticaret hacmini ikiye katlamayı, karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi sağlayacak kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması imzalamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dubai Uluslararası Ticaret Odası, açılan yeni ofisle birlikte Türkiye ve BAE arasında halihazırda güçlü olan ticari ilişkileri başta otomotiv, tarım, tekstil, lojistik ve kimya olmak üzere farklı sektörlerde yeni ticaret ve yatırım fırsatları sunarak geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul’da açılan yeni temsilcilik ayrıca, Türkiye ve BAE arasında yeni iletişim ve ekonomik iş birliği kanalları oluşturmak ve Türk ortaklarla birlikte ilişki geliştirme etkinlikleri, seminerler gibi etkinlikler düzenlemek ve iş ortaklıkları kurmak için de çalışacak.

Türkiye – BAE ticareti iki kattan fazla artacak

2021’de Dubai ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaretin büyüklüğü 12,8 milyar dolara ulaştı. BAE’nin en büyük 7. ticari ortağı bulunan aynı zamanda ülkenin Körfez bölgesindeki en büyük ortağı konumunda. İki ülke arasında yeni dönemde yapılması beklenen anlaşmalarla karşılıklı ticaretin 27,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

BAE’de iş yapan Türk şirketleri 6 yılda yüzde 173 arttı

Dubai Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre Ekim 2022 itibarıyla 2.203 Türk şirketi odaya kayıtlı olarak BAE’de iş yapıyor. Bu sayı 2016’da ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının yüzde 173 oranında arttığını gösteriyor.

Dubai Uluslararası Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada ayrıca ürünlerin vergiden muaf dolaşımına dair avantajların devreye sokularak Türkiye ve Dubai arasında yatırımcılar ve girişimciler için yeni fırsatlara kapı açılacağı belirtildi.

Dubai stratejik konumu ve gelişmiş lojistik tesisleri ile uluslararası hedefleri olan Türk şirketleri için tercih edilen bir ticari üs konumunda bulunuyor. BAE’nin 2,2 milyar tüketiciye kolay erişim sağlayarak Türk şirketlerine ayak izlerini küresel boyutta genişletme imkânı sunuyor. Dubai Uluslararası Ticaret Odası, gelecekte BAE – Türkiye ticari ilişkilerinin güçlenmesi için gerekli tüm ve desteği sağlama konusunda kararlığında olduklarını belirtti.