Dünya Bankası, MENA ekonomilerinin yüzde 1,9 büyümesini bekliyor

Banka, MENA ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Kriz Ortaya Çıktığında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da İş ve Ücretler" raporunu yayımladı.

MENA ekonomilerinin büyümesinde bu yıl keskin düşüş beklendiği ifade edilen raporda, geçen yıl yüzde 6 olan bölge ekonomisinin büyümesinin, petrol üretimindeki kesintiler ortasında zayıf petrol fiyatları, sıkı küresel finansal koşullar ve yüksek enflasyon nedeniyle 2023'te yüzde 1,9'a düşeceği tahmin edildi.

Raporda, bu yıl MENA'daki büyüme hızında düşüşün petrol ihraç eden ülkelerde daha belirgin olmasının beklendiği belirtilerek, bu ülkelerde küresel mali koşulların sıkılaşması ve yüksek enflasyonun ekonomik faaliyeti kısıtlamaya devam ettiği kaydedildi.

Bölge genelindeki kişi başına reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin 2022'deki yüzde 4,3'ten 2023'te yüzde 0,4'e gerileyeceğinin öngörüldüğü aktarılan raporda, yıl sonuna kadar 15 MENA ekonomisinden yalnızca 8'inin salgın öncesi kişi başına gelir seviyelerine döneceğine işaret edildi.

Raporda, Libya ve Fas'ta yakın zamanda yaşanan doğal afetlerin ekonomik etkisine ilişkin değerlendirmenin henüz tamamlanmadığı, Dünya Bankasının, olası aksaklıkların muhtemelen kısa ömürlü olması nedeniyle makroekonomik etkilerin ılımlı olabileceğini tahmin ettiği vurgulandı.

Geçici makroekonomik şokların bile MENA'nın nüfusu üzerinde kalıcı izler bırakabileceğine değinilen raporda, iş kayıplarının uzun vadede çalışanların istihdam olanaklarını, kazanç potansiyellerini ve genel kariyer gidişatlarını etkileyebileceğine dikkat çekildi.