Dünya Bankası: "Orta Koridor", ticareti ve tedarik zinciri direncini artırabilir

Dünya Bankası, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a odaklanan çok modlu demir yolu ve deniz koridorunu hayati ve güvenilir bir ticaret yoluna dönüştürebilecek öncelikli tedbirleri belirleyen "Orta Ticaret ve Taşımacılık Koridoru" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Rapora yönelik açıklamada, doğru politikalarla, Orta Asya ve Kafkaslar üzerinden Çin ve Avrupa pazarlarını birbirine bağlayan Orta Koridor'un, bölgesel ticareti canlandırabileceği ve rota üzerindeki ülkeler için bağlantıyı güçlendirebileceği belirtilerek, Orta Koridor'un aynı zamanda Çin-Avrupa konteyner ticaretine dayanıklılık ve rota çeşitlendirmesi sağlayarak ülkeleri ve tedarik zincirlerini jeopolitik şoklardan koruyabileceği vurgulandı.

Doğru yatırımlar ve politikalarla Orta Koridor'un ticaret hacminin üç katına çıkacağı, rota boyunca seyahat süresini de 2030'a kadar yarıya indirebileceği belirtilen açıklamada, bunun istihdam fırsatları oluşturmak, destekleyici sanayilere olan talebi artırmak ve işletmeleri çekmek yoluyla yerel ve bölgesel ekonomilerle daha geniş topluluklara fayda sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ulaştırma talebine yanıt vermek, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'daki ekonomik kalkınmayı desteklemek için gereken temel politika ve yatırımların da raporda belirlendiği ifade edilerek, bunlar arasında; koridor boyu lojistik çözümleri sunmak, özellikle sınır geçişlerinde süreçlerin basitleştirilmesi, takibi artırmak ve gecikmeleri azaltmak için dijitalleşmeyi koordine etmek, Hazar ve Karadeniz geçişlerindeki performansın iyileştirilmesi, tek tip yatırım önceliklendirme sistemi üzerinde anlaşmaya varılması gibi politikaların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, "Yeni verilerimiz, Orta Koridor'un yalnızca uygulanabilir olmakla kalmayıp, aynı zamanda rota üzerindeki ülkelerin ekonomileri için de vazgeçilmez hale gelebileceğini doğruluyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'ın, diğer ülkelerle birlikte vizyonlarını uyumlaştırma ve bu koridoru ileriye taşıma konusunda önemli ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Bassani, Dünya Bankasının güzergah üzerindeki hükümetler ve diğer çok taraflı kuruluşlarla ortaklık halinde Orta Koridor'u desteklemeye kararlı olduğunun altını çizdi.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Altyapı Direktörü Charles Cormier de "Şimdi Orta Koridor'u daha rekabetçi hale getirmek, kapasitesini genişletmek, verimsizlikleri gidermek ve maliyetleri azaltmak için uygun bir an. Kurumsal ve operasyonel önlemler yoluyla kısa vadeli verimlilik kazanımlarının orta vadeli yatırımlarla birleşimi, Orta Koridor'un işleyişini güçlendirecek ve potansiyelini harekete geçirecektir." değerlendirmesinde bulundu.