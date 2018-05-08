Dünya Bankası: Türkiye bu yıl yüzde 4,7 büyür

08 Mayıs 2018

Dünya Bankası tarafından yeni yayınlanan Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri: Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi başlıklı rapora göre, 2018'de yüzde 4,7, 2019'da yüzde 4,4, 2020'de yüzde 4 büyüme tahmin edildi.

Dünya Bankası, tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 10,4, gelecek yıl yüzde 9 ve 2020'de yüzde 8,2 olacağı öngörüsünde bulundu.

Bankanın bu yıl için cari denge/GSYH tahmini yüzde -5,7, gelecek yıl yüzde 5,6 ve 2020 yılı yüzde -5,5 şeklinde oluştu.

Banka, net doğrudan yatırımların bu yıl yüzde 1,1, gelecek iki yıl yüzde 1,2 artacağını tahmin etti.

Bankanın ihracat büyüme tahmini bu yıl yüzde 6,7, gelecek yıl yüzde 5,5 ve sonrasi yıl yüzde 5,0 oldu. İhracat büyüme tahmini sorasıyla yüzde 6,0, yüzde 5,2 ve yüzde 4,6 oldu.