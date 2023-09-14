Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez: Daha yapılacak çok şey var!

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Reuters ile söyleşi gerçekleştirdi.

Lopez'in söyleşisinden öne çıkanlar şöyle;

* Ekonomi politikaları doğru yönde ancak daha yapılacak çok şey var

* Para politikasındaki sıkılaştırma, makro ihtiyati önlemlerin kaldırılması, mali düzenlemeler umut verici

* Dünya Bankası'nca üç yılda sağlanacak 18 milyar dolar finansman kapsamında kamuya 6 milyar dolar, özel sektöre 12 milyar dolar fonlama planlanıyor

* Kamuya sağlanacak 6 milyar dolar finansman kapsamında Eximbank'a verilen garantinin artırılmasına çalışıyoruz

* Türkiye ekonomisi için en büyük zorluklar: kısa vadede birçok politikanın kalibrasyonu, uzun vadede verimlilik

* Deprem için türkiye'ye bugüne kadar 3 milyar dolara yakın finansman sağladık ve sona gelmedik

* Dünya Bankası, Fas ve Libya'daki felaketler ardından nasıl bir adım atılacağı konusunda çalışıyor, Türkiye tecrübelerinden de faydalanıyoruz.