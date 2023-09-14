Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez: Daha yapılacak çok şey var!
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, ekonomi politikalarının doğru yönde olduğunu belirterek, "Ancak daha yapılacak çok şey var" değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Reuters ile söyleşi gerçekleştirdi.
Lopez'in söyleşisinden öne çıkanlar şöyle;
* Ekonomi politikaları doğru yönde ancak daha yapılacak çok şey var
* Para politikasındaki sıkılaştırma, makro ihtiyati önlemlerin kaldırılması, mali düzenlemeler umut verici
* Dünya Bankası'nca üç yılda sağlanacak 18 milyar dolar finansman kapsamında kamuya 6 milyar dolar, özel sektöre 12 milyar dolar fonlama planlanıyor
* Kamuya sağlanacak 6 milyar dolar finansman kapsamında Eximbank'a verilen garantinin artırılmasına çalışıyoruz
* Türkiye ekonomisi için en büyük zorluklar: kısa vadede birçok politikanın kalibrasyonu, uzun vadede verimlilik
* Deprem için türkiye'ye bugüne kadar 3 milyar dolara yakın finansman sağladık ve sona gelmedik
* Dünya Bankası, Fas ve Libya'daki felaketler ardından nasıl bir adım atılacağı konusunda çalışıyor, Türkiye tecrübelerinden de faydalanıyoruz.