Dünya Bankası ve Türkiye’den 1 milyar dolarlık anlaşma

2022 itibariyle 9,5 GW olan güneş enerjisi kurulu gücü 2035 yılına kadar önemli ölçüde arttırarak 52,9 GW’a çıkartılmak isteniyor. Batarya depolama kapasitesi için belirlenen hedef ise 7,5 GW.

Kamu ve özel sektör kalkınma bankaları tarafından uygulanacak

Kamuya ait Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve özel sektöre ait Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) paralel bir şekilde çalışarak Türkiye’nin dağıtık enerji piyasasını iki aşama halinde geliştirecek. İlk olarak, ticari ve sınai müşteriler için çatı üzeri ve zemine monte edilen güneş enerjisi sistemlerini geliştiren özel sektör yatırımcılarına doğrudan finansman sağlayacak. İkinci olarak, güneş enerjisi yatırımcılarına benzer krediler sağlamaları için yerel ticari bankaları veya kiralama şirketlerini destekleyecekler. Program böylece dağıtık güneş enerjisinin kullanımının arttırılması için giderek daha fazla çeşitlenen bir finansman kaynakları piyasası geliştirecek.

“En iddialı programlardan biri”

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez program ile ilgili olarak şunları vurguladı:

“Türkiye son zamanlarda enerji dönüşümü ile ilgili olarak gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında görülen en iddialı programlardan birine imza attı. Dünya Bankası, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma yönündeki bu kararlılığı olumlu karşılamakta ve bugün imzaladığımız gibi projelerle enerji güvenliğini sağlama, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında ülkeye eşlik etmekten mutluluk duyuyor. Dünya Bankası finansmanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) sağlanacak 600 milyon Euro (yaklaşık 657 milyon ABD$) bir kredi ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) sağlanacak 30 milyon ABD dolarlık bir kredinin yanında, Dünya Bankası’nın Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programından (ESMAP) sağlanacak 3 milyon ABD doları tutarında bir hibe finansmanından oluşacak. Programın ayrıca 259 milyon ABD doları tutarında özel sermayeyi de harekete geçirmesi bekleniyor”