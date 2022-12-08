Dünya Bankası'ndan Gambiya'ya 20 milyon dolarlık hibe

Dünya Bankası Gambiya Ekonomisti Wilfried Kouame yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Gambiya'da ekonomik faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olduğuna ve bunun ülkenin ekonomik büyümesini etkilediğine dikkati çekti.

Kouame, Dünya Bankası'nın, Gambiya'nın ekonomisinin gelişmesi için 20 milyon dolarlık hibe paketini onayladığını belirterek, "Hibe paketi, ülkenin döviz rezervlerini artıracak, temel ürünlerin yükselen fiyatlarının en savunmasız kişiler üzerindeki etkisini hafifletecek. Ayrıca hükümetin reform programının yolunda kalmasını sağlayacak, ülkenin ekonomik direncini ve toparlanmasını iyileştirme çabalarını destekleyecek" dedi.