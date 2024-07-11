Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 200 milyon dolarlık kredi onayı
Dünya Bankası Nijerya Direktörü Ndiame Diop, Nijerya'nın Ekiti eyaletinin ekonomik gelişimi için kredi onayı verdiklerini belirtti. Yetkililer, 200 milyon dolarlık kredinin öncelikle eyalet için planlanan 8 projenin hayata geçirilmesinde kullanılacağını belirtti.
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Dünya Bankası, Nijerya ekonomisinin gelişmesi için 200 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.
Dünya Bankası'nın Nijerya Direktörü Ndiame Diop, yaptığı açıklamada, Ekiti eyaletinin ekonomisinin çok yönlü gelişmesi için 200 milyon dolar kredi verilmesinin onayladığını belirtti. Fonların 8 proje için kullanılacağı bilgisini paylaşan Diop, 200 milyon doların 60 milyon dolarının şimdilik eyaletin kalkınmasının bazı kritik yönlerinde değerlendirileceğini ifade etti.