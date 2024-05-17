Dünya Bankası'ndan Sera OSB'ye 30 milyon dolar yatırım finansmanı

İzmir Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen 'Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi' (TUCSAP) kapsamında Dikili Sera OSB'ye yüzde 60'ı hibe ile 3 yılı geri ödemesiz, 10 yılı geri ödemeli olmak üzere toplam 30 milyon dolar finansman desteği verildi.

Finansman anlaşması Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ın katılımıyla Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan ve TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çakan tarafından imzalandı. Bu finansmanın Dikili TDİOSB altyapı inşaatları, jeotermal kuyular, isale hatları ve ısı merkezi imalatlarının yapımında kullanılacağı açıklandı.

Şahin Çakan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendilerine yol gösterdiğini aktartı ve ekledi: "Finansman desteğini projeye en doğru şekilde aktarıp, organize sanayi bölgemizin tüm fonksiyonlarıyla hizmete açılması için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oda ve borsa başkanlarından teşekkür

Proje ortağı olan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de açıklamalarında desteğin alınmasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. Kestelli, Dikili Sera OSB'nin kadın istihdamı konusunda da yıldız bir yatırım olacağını, bunun Dünya Bankası finansmanının hedefleriyle örtüştüğünü bildirdi.

50 yüksek teknolojili sera, 47 sanayi tesisi kurulacak

İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası işbirliğiyle toplam 3 milyon 38 bin metrekarelik alanda kurulan bölge, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık yatırım maliyeti 10 milyar lira olan ve tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 1.6 milyar lira katkı sağlaması planlanan organize sanayi bölgesinde her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerji ısıtmalı 50 yüksek teknolojik sera, üretilen ürünlerin işleneceği, paketleneceği ve depolanacağı 47 sanayi tesisi, Seracılık Eğitim Merkezi ve AR-GE merkezi yer alıyor.