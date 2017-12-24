Dünya Bankası'ndan 'yapısal reform' vurgusu

24 Aralık 2017

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, birçok ülkede güçlü büyümeye, enflasyonun normalleşmesi, işsizliğin azalması ve ılımlı mali açıkların eşlik ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin de geçen yılki zorlu iç ve dış koşullardan sonra, bu yıl çok güçlü bir ekonomik toparlanma süreci yaşadığını dile getirdi.

Hükümetin önemli mali teşvikleri ve artan dış talebin bu güçlü toparlanmayı desteklediğini anlatan Zutt, bu yılın 9 ayında Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlattı.

Zutt, orta vadede daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için, sağlam makroekonomik politikalara daha geniş yapısal reformların eşlik etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yeni büyüme modeli daha güçlü özel yatırımlara, şirket düzeyinde verimlilik artışlarına ve daha iyi kaynak tahsisine dayanmalıdır. Türkiye'de yapısal reformların hızlandırılması, yatırımcı güvenini tazelemek, kırılganlıkları azaltmak, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için kilit rol oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Temel yapısal reformlar arasında; yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansal sektörün derinleştirilmesi, kamu harcamaları yönetiminin güçlendirilmesi, iş gücü piyasası reformlarının tamamlanması ve eğitim sisteminin kalitesinin artırılmasının yer aldığına dikkati çeken Zutt, şunları kaydetti:

"Bu yapısal reformlar ekonominin direncini artırmaya ve özel sektör yatırımlarının orta vadede toparlanmasına yardımcı olacaktır. Ekonominin gücünü ve direncini artırmasının yanı sıra yapısal reformlar aynı zamanda piyasalara açık bir sinyal göndererek doğrudan yabancı yatırımlar şeklinde daha fazla dış finansman, kurumsal ve bankacılık sektörüne uzun vadeli kredi sağlayacaktır. Bu, Türkiye'nin etkileyici ekonomik performansını sürdürmek ve yüksek gelir grubuna çıkmak için attığı adımların devamı için önemlidir."

"AB'deki büyüme, Türkiye büyümesine olumlu katkı sağlayacak"

Türkiye için kısa vadede, makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin önemli bir zorluk olarak görülebileceğine işaret eden Zutt, bu anlamda sıkı mali politikalar ve para politikalarından taviz verilmemesinin önem arz ettiğini söyledi.

Zutt, orta vadede, yapısal zayıflıkların giderilmesinin büyümeyi hızlandırmak için merkezi bir noktada bulunduğuna dikkati çekerek, daha sıkı küresel likidite koşullarının Türkiye'de orta vadede kredi büyümesini ve talebi sınırlayabileceğini bildirdi.

Ticarette korumacılığın artması ve jeopolitik gerilimlerin yükselmesinin Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkenin ticaret performansını ve ekonomik faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini belirten Zutt, "Petrol fiyatlarının yükselmesi enerji faturasında baskı oluşturarak cari açık ve enflasyonu da artırabilir. Küresel ekonomideki belirgin olumlu momentumun gelecek yıl devam etme olasılığı yüksektir. Özellikle AB'de güçlenen ekonomik büyüme, Türkiye'nin kuvvetli ihracat performansını sürdürmesine ve 2018 yılında daha dengeli bir büyüme sağlamasına katkı yapacaktır."

"Enflasyon hedefine kısa vadede ulaşılması zor"

Türkiye için bu yıl en önemli zorluğun yüksek enflasyon olduğuna işaret eden Zutt, liradaki değer kaybı, yüksek küresel enerji fiyatları, yüksek gıda fiyatları ve iç talepteki hızlanmanın etkisiyle enflasyonun çift hanelere çıktığını hatırlattı. Zutt, "Son aylardaki yüksek manşet ve çekirdek enflasyon oranları ekonomide aşağı yönlü önemli bir risk olarak kalmaya devam ediyor. Bu anlamda Merkez Bankasının kısa vadede enflasyon hedefine ulaşamayacağını düşünüyoruz.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Kaynak: AA