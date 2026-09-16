Dünya Bankası'nın yeni başekonomisti Nobel ödüllü Michael Kremer oldu

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Dünya Bankası, Nobel ödüllü ekonomist Michael Kremer'in bankaya başekonomistlik olarak atandığını duyurdu. Kremer, 1 Ekim 2026 itibarıyla Dünya Bankası Grubu başekonomisti ve Kalkınma Ekonomisi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Yoksulluk üzerine çalışmalarıyla Nobel aldı

Halen Chicago Üniversitesi Kalkınma İnovasyon Laboratuvarı Direktörü olan Profesör Michael Kremer, 2019 yılında Abhijit Banerjee ve Esther Duflo ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

Üç ekonomist ödülü, küresel yoksulluğun azaltılmasına yönelik deneysel yaklaşımları nedeniyle kazandı.

Harvard Üniversitesi'nden ekonomi doktorası bulunan Kremer'in çalışmaları ekonomik büyüme, teknolojik değişim ve kalkınma ekonomisi üzerine yoğunlaşıyor. Araştırmalarında randomize kontrollü deneylerden yararlanan Kremer, özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitim, sağlık, su, finans ve tarım alanlarındaki uygulamalara odaklanıyor.

60 ülkeye ulaşan aşı programında rol aldı

Kremer, ekonomist Rachel Glennerster ile birlikte aşı geliştirilmesini ve dağıtımını teşvik etmeyi amaçlayan "Önceden Pazar Taahhütleri" modelinin kullanılmasını önerdi.

Bu yaklaşım kapsamında Gavi ve Dünya Bankası Grubu ile pnömokok aşısı için 1,5 milyar dolarlık programın başlatılmasına katkı sağladı. Program kapsamında satın alınan aşılar 60 gelişmekte olan ülkeye ulaştı. Kremer'in parazitlerle mücadele konusundaki araştırmaları da Afrika ve Güney Asya'daki programlara katkı sağladı. 2014'ten bu yana çocuklara 2 milyar parazit giderme tedavisi uygulandı.

200 milyondan fazla kişiye ulaşan inovasyonlar

Kremer ayrıca küçük çiftçilerin üretkenlik ve gelirlerini artırmak amacıyla dijital teknolojilerden yararlanan Precision Development'ı kurdu.

USAID bünyesindeki Development Innovation Ventures'ın kuruluşuna da katkıda bulunan Kremer'in çalışmalarının desteklediği program, 300'den fazla inovasyona yatırım yaparak 200 milyondan fazla kişiye ulaştı.

MacArthur Bursu sahibi Kremer, ABD Ulusal Bilimler Akademisi ile Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğini de sürdürüyor.