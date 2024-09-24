Dünya çelik üretimi gerilerken Türkiye zirveye tırmanıyor

Ağustos ayında küresel ham çelik üretimi düşüş yaşarken, Türkiye yüzde 13,8 artışla dikkat çekti. Yılın ilk 8 ayında ise Türkiye, yüzde 14,8 artışla en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) tarafından açıklanan verilerde, Ağustos ayında küresel ham çelik üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 6,5 düşerek 144,8 milyon tona gerilediği bildirildi.

Çin, üretiminde yüzde 10,4'lük bir düşüşle 77,9 milyon ton üretim yaparken, Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 13,8 artış göstererek 3,1 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında Türkiye, yüzde 14,8 oranında üretim artışıyla dikkat çekti ve 24,8 milyon ton üretim gerçekleştirdi. Bu artışla Türkiye, çelik üretiminde en fazla büyüme gösteren ülkeler arasında yer aldı.