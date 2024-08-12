Dünya devlerine Türkiye daveti: Elon Musk ve Jeff Bezos da aralarında

Sekiz yıldan bu yana yapılmayan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı, bu yıl 28 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre toplantıya Elon Musk, Jeff Bezos başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ve yönetim kurulu başkanları çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi.

Orta Vadeli Program’a ilişkin güncellemenin ardından gerçekleştirilecek toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisinde kat edilen mesafeyi anlatacak ve Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunacak.

Çin ve Körfez şirketleri öne çıkacak

Sekiz yıllık aranın ardından düzenlenecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısına, özellikle Türkiye’ye yakın dönemde yatırım yapması beklenen Çin ve Körfez şirketlerinin damga vurması bekleniyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) de toplantıya yüksek katılım sağlanması ve Türkiye’deki yatırım iklimindeki değişikliklerin ele alınması için üye şirketlerin toplantıya katılımını önemsiyor. YASED üyelerinin global yöneticilerine de toplantıya katılım davetleri yapıldı.